El Destape AM 1070, una de las radios más escuchadas del país según el ránking de IBOPE Con solamente seis años en el aire, El Destape AM 1070 ya se ubica entre las principales radios AM del país. La emisora se incorporó a la medición de Kantar IBOPE Media con una auspiciosa medición.

13 de enero, 2025 | 15.07 El Destape AM 1070 es la sexta radio AM del país, según la última medición de Kantar IBOPE Media. El registro comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024. La emisora se incorporó al sondeo en diciembre del año pasado y ya ocupa una auspiciosa ubicación entre las preferencias del público. Con solamente seis años en el aire, El Destape AM 1070 se ubica en el pelotón de las principales emisoras con mayor audiencia de Argentina de acuerdo a la consultora Kantar IBOPE Media. Según el último ránking difundido, Radio Mitre lidera las preferencias del público seguido por Radio 10, Radio La Red, Rivadavia, AM750 y El Destape AM 1070. El listado lo completan Radio Nacional, Continental, CNN Radio, Radio Perfil y AM 990 Splendid. La radio dirigida por Roberto Navarro integra un grupo de medios que comprende el portal de noticias El Destape y la FM Re 107.3. El Destape AM 1070 también se emite en formato audiovisual en YouTube y en el canal 20 de Telecentro, además de contar con casi 100 radios repetidoras en todas las provincias del país. Programación El Destape AM 1070 6 a 7 horas: Es muy temprano, con Lucía Rodríguez Bosch y Nicolás Esquivel. 7 a 10: Habrá Consecuencias, con Ari Lijalad, Candelaria Botto, Ezequiel Fernández Moores, Mariano Beldkyk, Agustín López Núñez y Lucía Rodríguez Bosch. 10 a 12: El Pase, con Roberto Navarro, Nicolás Lantos, Alfredo Zaiat, Adrián Murano, Mariano Martín, Diego Genoud, Fernando Alonso, Candelaria Botto, Agustina Arredondo, Fernando Cibeira 12 a 14: Verdades Afiladas, con Adrián Murano, Lu Espíndola, Federico Lamas, Gino Viglianco. 14 a 17: Maldita Suerte, con Matías Colombatti, Gabriela Delelisi, Oriane Flechaire y Gerardo Delelisi. 17 a 19: Palo y Zanahoria, con Mariano Martín, Giselle Tepper, Fernando Alonso, Alexis Szewczyk y Fernando Cibeira. 19 a 21 (viernes): Al infinito y más allá, con Nora Bar. TWITTER

