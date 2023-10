Qué pasó con lo que anunció la NASA en Argentina sobre los ovnis

En los últimos meses el fenómeno de los extraterrestres atrajo las miradas del mundo, ante una posibilidad de no estar solos en el universo. Te contamos qué dijo el administrador de la agencia espacial más famosa del mundo.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, presentó recientemente un informe sobre la investigación de la agencia espacial estadounidense relacionada con la posible existencia de vida extraterrestre y los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI). Durante una conferencia de prensa transmitida en vivo, Nelson destacó que, si bien no había razones concluyentes para vincular los informes sobre FANI con "fuentes extraterrestres", la NASA no excluía esta "posibilidad intrigante".

Te contamos todo lo que se habló sobre el suceso que puede modificar la mirada del mundo.

La investigación de la NASA

El término FANI (Fenómenos Aéreos No Identificados) reemplazó al tradicional OVNI (Objeto Volador No Identificado) en 2022, y hace referencia a fenómenos que la ciencia aún no puede explicar y cuya tecnología se considera "extranjera". La NASA ha estado investigando activamente estos fenómenos en colaboración con un equipo de científicos liderado por el astrofísico David Spergel desde octubre de 2022.

Nelson enfatizó que "no hay razón para concluir que los informes existentes sobre FANI tengan una fuente extraterrestre. Sin embargo, si reconocemos eso como una posibilidad, entonces esos objetos deben haber viajado a través de nuestro sistema solar para llegar aquí". Esta afirmación sugiere que la exploración espacial no se limita solo a la Tierra, ya que el sistema solar está conectado con la galaxia, lo que aumenta la posibilidad de la existencia de tecnología alienígena desconocida operando en la atmósfera terrestre.

Objeto detectado en el aire del cual se desconoce su procedencia

La investigación de la NASA se centra en comprender estos fenómenos y su posible origen, utilizando herramientas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en el cielo. Nelson anunció además la creación de un departamento especializado en el estudio de FANI. Si bien no reveló quién liderará este departamento, enfatizó el compromiso de la NASA con la transparencia en el manejo de este tema.

El nuevo departamento

La creación de este departamento es crucial para abordar las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la presencia de FANI en los cielos de Estados Unidos. Nelson señaló que "la presencia de FANI plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros cielos, y es una obligación de esta nación determinar si estos fenómenos suponen algún riesgo potencial para la seguridad del espacio aéreo".

El informe presentado por Nelson es el primer paso en la búsqueda de respuestas a fenómenos que hasta ahora han desconcertado a la comunidad científica y a la opinión pública. Los científicos involucrados en este estudio consideran que entender los FANI es fundamental para ampliar nuestra comprensión del mundo que nos rodea y abordar las preocupaciones de seguridad nacional.

Imagen real tomada desde un avión de un objeto volador no identificado.

Nelson también destacó que la NASA no encontró "ninguna evidencia de que los FANI tengan un origen extraterrestre", lo que subraya la necesidad de una investigación científica rigurosa para comprender estos fenómenos en lugar de tratarlos como sensacionalismo.

La NASA se encuentra en una búsqueda científica seria y metódica para investigar los Fenómenos Aéreos No Identificados y determinar su origen y naturaleza. Esta investigación es esencial tanto para la ampliación de nuestro conocimiento científico como para abordar cuestiones de seguridad nacional relacionadas con estos fenómenos misteriosos que han desconcertado a la humanidad durante décadas.