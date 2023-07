Efemérides del 7 de julio: qué pasó un día como hoy

Esta jornada muchos eventos conmemoran qué pasó un día como hoy. Enterate qué se recuerda tanto en Argentina como en el mundo.

Todos los 7 de julio se conmemoran diversos acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia, tanto en Argentina como en el mundo. Hoy, entre otros, se recuerdan hechos de importancia, como el fallecimiento del crack mundial Alfredo Di Stéfano y el Día de la Conservación del suelo.

1807 - Rendición Inglesa

En esta fecha se recuerda la firma del comandante inglés John Whitelocke de la capitulación de las tropas con las que invadió Buenos Aires y Montevideo. En ese marco, las autoridades criollas le dieron 48 horas para abandonar Buenos Aires y dos meses para salir de Montevideo.

1923 – Inauguración del Palacio Barolo

Fue inaugurado el Palacio Barolo. El edificio, emblemático en su forma, está ubicado en la Avenida de Mayo y fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti. Tuvo el honor de ser el más alto de Sudamérica hasta 1930 junto a su “gemelo”, que Palanti construyó en Montevideo. Tiene analogías y referencias a la Divina Comedia, del poeta Dante Alighieri.

1940 – Nacimiento de Dora Baret

La actriz nació en la localidad cordobesa de Huerta Grande. Dora Baret, llamada Dora Carmen Barrera, fue ganadora de un premio Martín Fierro y un Konex. En su haber filmó 32 películas, entre ellas “Dar la cara” y “La Mary” y actuó en exitosos ciclos de televisión como Alta comedia, Bianca, Agustina y Romina.

1940 – Nacimiento de Ringo Starr

El músico y compositor nació en la cuidad inglesa de Liverpool. Richard Starkey, popularmente conocido como Ringo Starr, fue el baterista de la legendaria banda The Beatles tras sumarse en reemplazo de Pete Best. En 1965 recibió la Orden del Imperio Británico junto a sus compañeros John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

1952 – Nacimiento de Banana Pueyrredón

El músico, cantante y compositor César “Banana” Pueyrredón, nació en Buenos Aires. En su carrera ganó dos premios Prensario, publicó trece discos y es el autor de “Conociéndote” y “No quiero ser tu amigo”, entre otras populares canciones. Además, es nieto del diplomático y dirigente radical Honorio Pueyrredón.

1957 - Debut de Pelé

El delantero Pelé, Edson Arantes Do Nascimento, a los cuatro meses de haber cumplido 17 años debutó en la selección de Brasil, en un partido en el que perdió 2-1 con Argentina en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, por la Copa Roca. El crack mundial marcó el gol brasileño, con lo que se convirtió en el jugador más joven en debutar en la selección de Brasil y anotar en su presentación.

Pelé es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

1963 – Triunfo de Arturo Illia

Arturo Humberto Illia, médico y dirigente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ganó las elecciones presidenciales con el 25,15 % de los votos y una abstención del 19,1%, atribuida a la proscripción del peronismo y del “desarrollista” ex presidente Arturo Frondizi, derrocado por un golpe militar en marzo de 1962.

1985 – Triunfo de Boris Becker

Con 17 años, el tenista alemán Boris Becker ganó el torneo de Wimbledon de 1985 y se transformó en el jugador más joven en hacerlo al vencer al sudafricano Kevin Curren. Becker ganó 49 torneos individuales, entre ellos seis Grand Slam, y 15 en dobles, además de la Copa Davis de 1988 y 1989 con la selección alemana.

2006 – Muerte de Syd Barrett

El guitarrista, músico, cantante, compositor y cofundador líder de la banda británica Pink Floyd, Syd Barrett, falleció a los 60 años en la ciudad inglesa de Cambridge. Pudo grabar con la banda el exitoso “The Piper at the Gates of Dawn”. Tras su salida, ingresó David Gilmour en 1967.

2009 – Tributo a Michael Jackson

Se realizó en el Staples Center de la ciudad estadounidense de Los Ángeles un concierto homenaje de cuerpo presente al cantautor y bailarín Michael Jackson. El “rey del pop” falleció el 25 de junio de 2009. El concierto fue visto por al menos unos 2.500 millones de televidentes, la transmisión televisiva de mayor audiencia del mundo.

2014 – Muerte de Alfredo Di Stefano

Con 88 años murió en España el ex delantero y ex entrenador argentino Alfredo Di Stéfano. Fue estrella de River Plate, Millonarios de Colombia y el Real Madrid español. Es considerado a la fecha como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ganó 31 torneos como jugador y entrenador.

Efemérides

Además, en este día también se celebra el Día de la Conservación del Suelo, en conmemoración de la fecha del fallecimiento, en 1960, del investigador estadounidense Hugh Hammond Bennett, pionero en promover la preservación de este recurso natural.