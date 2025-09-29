Efemérides del 29 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Internacional del Corazón.

Cada 29 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Miguel de Cervantes, la primera publicación de Mafalda hasta la celebración del Día Internacional del Corazón.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1547 - Nacimiento de Miguel de Cervantes

En la ciudad española de Alcalá de Henares nació el escritor y dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Es además el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia.

1899 - Nacimiento de Ladislao Biro

El inventor húngaro, radicado en 1940 en la Argentina, nació en Budapest, adoptó la ciudadanía argentina y creó el bolígrafo o “birome”, que patentó en Buenos Aires en 1943. Es autor de 32 inventos y en su honor cada 29 de septiembre es celebrado el Día del Inventor en Argentina.

1902 - Fallecimiento de Émile Zola

A los 62 años murió en París el escritor francés, uno de los máximos representantes del naturalismo y figura central de la literatura europea del siglo XIX. Zola tuvo un papel central en la revisión de la condena a Alfred Dreyfus, un militar de origen judío culpado falsamente de espionaje.

1912 - Nacimiento de Michelangelo Antonioni

En la comuna italiana de Ferrara nació el cineasta, ganador de tres premios del Festival Internacional de Cine de Cannes y una de las grandes figuras del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX. Filmó 37 películas, entre ellas Blow-up (1966), basada en el relato Las babas del diablo, de Julio Cortázar.

1935 - Nacimiento de Jerry Lee Lewis

El pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis nació en el pueblo de Ferriday, en Luisiana. Apodado “The Killer” (el asesino), fue pionero del rock and roll y uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

1940 - Nacimiento de Nicola Di Bari

En la comuna italiana de Zapponeta nació el cantautor ganador del Festival de San Remo en 1971 y 1972. Grabó una treintena de discos.

1951 - Nacimiento de Michelle Bachelet

En Santiago de Chile nació la médica y dirigente socialista, quien fue presidenta chilena por dos períodos, entre 2006 y 2010 y desde 2014 a 2018. Fue Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

1964 - Mafalda

El semanario Primera Plana empezó a publicar en Buenos Aires la historieta Mafalda, creación del humorista gráfico Quino (Joaquín Lavado) que se convertiría en un clásico del género.

Mafalda.

1985 - Fernando Redondo

Con los colores de Argentinos Juniors, debutó en Primera División el mediocampista de 16 años, quien se convertiría en uno de los mejores del mundo en su puesto. Lo hizo en el partido que “el Bicho” empató 1-1 con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Jugó en la selección argentina y fue figura en el Milán italiano y el Real Madrid español.

2013 - Juan Román Riquelme

El mediocampista alcanzó la marca de Silvio Marzolini como el jugador con más partidos disputados con la camiseta boquense en La Bombonera: 194. Fue en el partido que Boca le ganó 2-0 a Quilmes. Con el tiempo, Riquelme superó la marca de Marzolini al llegar a los 206 partidos.

2025 - Día Internacional del Corazón

Esta efeméride fue instituida en 2000 para difundir las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. La Federación Mundial del Corazón calcula que más de 17 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de enfermedades cardíacas.