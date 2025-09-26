Efemérides del 26 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Cada 26 de septiembre es celebrado el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

1888 - Nacimiento de Thomas Eliot

En la ciudad estadounidense de Saint Louis nació el poeta, dramaturgo y ensayista, una de las grandes figuras de la poesía en idioma inglés. En 1948 recibió el Premio Nobel de Literatura por "su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna".

1898 - Nacimiento de George Gershwin

El compositor nació en la ciudad estadounidense de Nueva York. Fue uno de los grandes renovadores de la música en el siglo XX al fusionar el jazz con la música clásica. Alcanzó la fama por obras como Rhapsody in Blue, Un americano en París y la ópera Porgy & Bess.

1937 - Arsenio Erico

Con la camiseta de Independiente, el delantero paraguayo se convirtió en el primer jugador en marcar seis goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Lo hizo en la victoria del “rojo” por 7 a 1 ante Quilmes. Erico y Ángel Labruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos.

1945 - Nacimiento de Gal Costa

En la ciudad de San Salvador de Bahía nació la cantante brasileña Maria da Graça Costa Penna Burgos, gran referente de la música popular de Brasil, quien lleva grabados 35 discos.

1969 - Abbey Road

En el Reino Unido lanzaron el duodécimo y último disco de estudio de la legendaria banda de pop rock británica The Beatles. La tapa del álbum inmortalizó a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison cruzando por una senda peatonal la calle Abbey, a las afueras de Londres, cerca del estudio donde se grabó el disco.

1973 - Vuelo supersónico

El avión supersónico Concorde realizó el cruce del océano Atlántico en tiempo récord: tardó 3 horas y 32 minutos en volar desde Washington a París. Hizo el trayecto a más de 1.500 kilómetros por hora, una velocidad inédita en vuelos comerciales.

1981 - Nacimiento de Serena Williams

En la ciudad de Saginaw, en Michigan, nació la tenista estadounidense, que fue ganadora de 23 títulos de Grand Slam de tenis femenino. Ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y fue la tenista “número 1” del mundo durante 319 semanas.

2003 - Fallecimiento de Robert Palmer

A los 54 años murió en París el músico, compositor y cantante británico, famoso por su versatilidad en gran variedad de géneros musicales, como el funk, blues, jazz y bossa nova. Con la banda The Mandrakes, teloneó conciertos de Jimi Hendrix y de las bandas Fleetwood Mac y The Who.

2008 - Fallecimiento de Paul Newman

En el pueblo de Westport, en Connecticut, murió a los 83 años el actor y director de cine estadounidense, ganador de tres Premios Óscar y otros tantos Globos de Oro. Filmó 65 películas, entre ellas las taquilleras Ausencia de malicia, El golpe y Butch Cassidy.

2025 - Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

La fecha fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2013.