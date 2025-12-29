Efemérides del 29 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 29 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los indultos de Carlos Menem hasta la celebración del Día Nacional del Bromatólogo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1800 - Nacimiento de Charles Goodyear

En la ciudad de New Haven, Connecticut, nació el empresario creador del proceso de vulcanización del caucho que hizo posible la fabricación de neumáticos y de los primeros preservativos de material inorgánico.

1887 - Fallecimiento de Adolfo Alsina

En la ciudad bonaerense de Carhué, el jurisconsulto y político murió a los 48 años. Fue fundador en 1862 del Partido Autonomista y gobernador de la provincia de Buenos Aires (1866-1868). Fue vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).

1936 - Nacimiento de Saúl Ubaldini

En el barrio porteño de Mataderos nació el dirigente del sindicato de trabajadores cerveceros, líder de la Confederación General del Trabajo entre 1986 y 1990. Fue uno de los sindicalistas que lideró las primeras protestas contra la dictadura militar. Encabezó trece huelgas generales contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.

1944 - Nacimiento de Norberto Madurga

En Buenos Aires nació el exfutbolista Norberto “Muñeco” Madurga, quien brilló como mediocampista en Boca Juniors en la década de 1960. Jugó 201 partidos con la camiseta boquense, con la que marcó 63 tantos. También jugó en la selección argentina.

1946 - Nacimiento de Marianne Faithfull

En el distrito londinense de Hampstead nació la cantante y actriz británica Marianne Faithfull, quien alcanzó la popularidad con el lanzamiento del disco simple As tears go by, canción escrita por los “stones” Mick Jagger y Keith Richards.

1965 - Nacimiento Dexter Holland

En la ciudad de Garden Grove, en California, nació el cantante y guitarrista estadounidense, miembro de la banda de punk rock The Offspring, con la que vendió 70 millones de discos.

1968 - Vélez Sársfield

El equipo dirigido por Manuel Giúdice ganó el Torneo Nacional 1968, el primer título de Primera División del club de Liniers, al vencer por 4-2 a Racing Club en el antiguo estadio Gasómetro de San Lorenzo. Fue el último partido de Humberto “Bocha" Maschio, figura de la “Academia” en la década de los años ‘60.

1972 - Nacimiento de Jude Law

En la localidad londinense de Lewisham nació el actor británico David Jude Heyworth Law, uno de los más conocidos y respetados del cine de Hollywood. Entre sus numerosos papeles se destacan los interpretados en los filmes Inteligencia Artificial, Sherlock Holmes, Hugo y El gran hotel Budapest.

1979 - Nacimiento de Diego Luna

El actor y cineasta nació en la Ciudad de México. Se destacó por sus papeles en las películas Y tu mamá también y Rogue One: una historia de Star Wars.

1990 - Carlos Menem

Con el decreto 2741/90, el ex presidente indultó a los cinco exmiembros de las “juntas militares” de la última dictadura que en 1985 habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad. También indultó a los generales Ramón Camps y Pablo Ricchieri, condenados por los mismos delitos.

2025 - Día Nacional del Bromatólogo

Esta fecha conmemora el día de 1976 cuando se graduaron Rubén Peruzzo, César Stöckli, Bartolo Tolomeo y Raúl Tolomey, los primeros profesionales argentinos en esa ciencia.