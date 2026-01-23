Efemérides del 23 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 23 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Luis Alberto Spinetta, de Patricia Sosa y de Wos hasta la celebración del Día Nacional del Músico.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1832 - Nacimiento de Édouard Manet

Nació en París, Francia. Fue uno de los artistas más influyentes de la historia del arte, las obras de este pintor y grabador son consideradas como iniciadoras del impresionismo.

1945 - Nacimiento de Nora Cárpena

Nació en Buenos Aires, Argentina. Es una de las mejores actrices de la escena nacional. Realizó cine, teatro y televisión. Su trabajo en Montecristo fue premiado con un Martín Fierro.

1950 - Nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia del rock nacional y latinoamericano. Sus letras y sus canciones forman parte del patrimonio de nuestra historia cultural.

1958 - Nacimiento de Patricia Sosa

Dueña de una potente voz es una de las cantantes más relevantes de la música nacional. Fue una de las primeras mujeres en liderar una banda de rock pesado y luego se dedicó a la canción melódica. Ganó cinco premios Konex.

1974 - Daniel Passarella

Jugó su primer partido con la camiseta de River ante Boca en un partido disputado en Mar del Plata. Es uno de los mejores defensores argentinos.

1977 - Pink Floyd

En Inglaterra el grupo lanzó Animals, su décimo álbum. Es una fuerte crítica a las condiciones sociopolíticas que atravesaba el Reino Unido durante la década de los setenta.

1983 - Primer capítulo de Brigada A

Fue emitida en Nueva York, Estados Unidos, esta serie ícono de la década de los ochenta. El capítulo estreno fue televisado por primera vez por la cadena estadounidense NBC.

1985 - Primera emisión de Rock & Pop

En el 106.3 del dial esta FM empezó a transmitir su señal, con una programación musical no habitual en el resto de las radios.

1989 - Fallecimiento de Salvador Dalí

Murió en Gerona, España. Pintor y escritor considerado como uno de los máximos representantes del surrealismo.

1989 - Copamiento de La Tablada

Ocurrió el frustrado ataque al Regimiento de Infantería que dejó un saldo de más de 100 heridos y 45 personas muertas.

1998 - Nacimiento de Wos

Cantante rapero, freestyler y uno de los artistas urbanos más reconocidos del país. Ganó cuatro premios Carlos Gardel.

2014 - Histórica ola de calor en el país

La sensación térmica en Buenos Aires llegó a los 47,6° y en Chaco a los 57,6°. Provocó la muerte de cuatro personas.

2026 - Día Nacional del Músico

Esta fecha, sancionada por ley del Congreso Nacional, recuerda el nacimiento de Luis Alberto Spinetta.