Efemérides del 17 de abril: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día, se encuentran un histórico gol de Lionel Messi en Barcelona y el aniversario de la muerte de Linda McCartney y Gabriel García Márquez. Además, es el Día Internacional del Malbec.

El día de hoy se conmemora una serie de acontecimientos importantes en la historia mundial y nacional. Desde el nacimiento de la emblemática cantante Chavela Vargas en 1919, hasta la creación del Instituto Antártico Argentino en 1951, pasando por el histórico gol de Lionel Messi al Real Madrid en 2016. A continuación, los sucesos que han dejado una huella en la historia el 17 de abril.

En 1919, en el distrito de San Joaquín, Costa Rica, nació la cantante Chavela Vargas. A lo largo de su carrera, se convirtió en un símbolo de la música ranchera, grabando más de 30 discos y actuando en películas como "Kika" de Pedro Almodóvar y "En la puta vida" de Werner Herzog. Su legado musical sigue siendo recordado y venerado en todo el mundo.

En 1938, en la ciudad de Córdoba, se fundó la Asociación Deportiva Atenas, uno de los clubes más ganadores de la Liga Nacional de Básquet. En sus filas, jugadores de la talla de Marcelo Milanesio, Héctor “Pichi” Campana y Fabricio Oberto, hicieron historia en el mundo del deporte.

En 1951, se creó el Instituto Antártico Argentino con el objetivo de controlar y desarrollar la actividad científica argentina en el continente austral. Este organismo ha sido fundamental para la investigación y el desarrollo científico en la Antártida, en beneficio de la humanidad en su conjunto.

En 1964, la aviadora estadounidense Jerrie Mock aterrizó en el aeropuerto de Port Columbus (Ohio, EEUU) y se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. A bordo de su avioneta “Spirit of Columbus” volvió al punto de partida después de 29 días de viaje, marcando un hito histórico para la aviación y la igualdad de género.

En 1970, el exBeatle Paul McCartney publicó su primer disco como solista, que lleva su nombre y grabación casera en la que su esposa Linda Eastman lo acompaña en una canción. El lanzamiento de McCartney coincidió con el de Let It Be, el último álbum de The Beatles, y fue un éxito comercial y crítico en todo el mundo.

En 1983, el astro Diego Maradona marcó por primera y única vez tres goles para el Barcelona en la goleada por 7 a 2 ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Camp Nou del Barcelona. Este hecho histórico en la carrera de Maradona fue un momento de gloria para el fútbol y los fanáticos de todo el mundo.

En 1998, a la edad de 56 años, falleció en la ciudad de Tucson (Arizona, EEUU), la música, compositora y fotógrafa estadounidense Linda McCartney. Fue la primera esposa del exBeatle Paul McCartney, y destacó por su activismo en la defensa de los derechos de los animales y la promoción del veganismo.

El año 2011 quedará grabado en la historia de la televisión mundial gracias al estreno de la exitosa serie "Games of Thrones", producida por la cadena estadounidense de televisión HBO. Basada en la novela de fantasía "Canción de hielo y fuego" escrita por George R. R. Martin, la serie cautivó a millones de espectadores en todo el mundo durante ocho temporadas y finalizó el 14 de abril de 2019.

En 2014, el mundo de la literatura sufrió una gran pérdida con la muerte del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez a la edad de 87 años en la Ciudad de México. García Márquez fue galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1982 y sus obras más destacadas, como "Cien años de soledad", "El otoño del patriarca" y "El amor en los tiempos del cólera", lo convierten en uno de los máximos exponentes del "realismo mágico".

En 2016, el campeón del mundo Lionel Messi anotó el gol número 500 de su carrera en la derrota de su equipo, el Barcelona, por 2-1 ante el Valencia en el estadio Camp Nou. Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha logrado numerosos récords y premios a lo largo de su carrera, entre ellos seis Balones de Oro.

Tres conmemoraciones internacionales

Se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, con el objetivo de crear conciencia sobre el trastorno hereditario que impide la normal coagulación de la sangre. La fecha coincide con el natalicio del médico Frank Schnabel, fundador de la Fundación Mundial de Hemofilia, y se celebra desde 1989.

También se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, instituido por la Unión de Trabajadores de la Tierra en homenaje a los 19 trabajadores rurales asesinados en 1996 por la Policía Militar en la localidad de Eldorado dos Carajás, en el estado brasileño de Pará. Este día busca visibilizar la lucha de los campesinos y agricultores en todo el mundo por la defensa de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida.

Se celebra el Día Mundial del Malbec, un tipo de vino tinto cuya cepa es originaria de Francia y tiene a Argentina como mayor productor mundial. La producción argentina de Malbec equivale al 38,8% del total de variedades tintas del país. Este día busca difundir y promocionar el consumo de este delicioso vino, que cuenta con un gran reconocimiento internacional.