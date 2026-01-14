Efemérides del 14 de enero: qué pasó un día como hoy

Diego Maradona debutó como DT de Racing el 14 de enero de 1995.

Cada 14 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Guy Williams y del Puma Rodríguez hasta el debut de Diego Maradona como director técnico de Racing.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1876 - Graham Bell

El científico e inventor Alexander Graham Bell se presentó en la oficina de patentes de la ciudad estadounidense de Boston para patentar un aparato capaz de convertir los sonidos en impulsos eléctricos: el teléfono. Debió afrontar más de 600 demandas de sus competidores, entre ellas las del estadounidense Elisha Gray, que defendía la prioridad de su patente caduca, y la del italiano Antonio Meucci, quien aseguró que su invención, anterior a la del resto, había desaparecido de los registros. En 2002, Estados Unidos reconoció a Meucci como el verdadero inventor del teléfono.

1897 - Matthias Zurbriggen

El montañista suizo Matthias Zurbriggen, uno de los más grandes escaladores del siglo XIX, realizó la primera ascensión a la cumbre del monte Aconcagua, en la provincia de Mendoza, el más alto de América (6.962 metros sobre el nivel del mar).

1898 - Fallecimiento de Lewis Carroll

A los 65 años murió en la ciudad inglesa de Guildford el diácono anglicano, matemático y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, autor de la célebre novela de fantasía Alicia en el país de las maravillas y de su continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí.

1924 - Nacimiento de Guy Williams

En la isla de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos, nació el actor estadounidense Armando Joseph Catalano, popularmente conocido en América Latina por su papel de Diego de la Vega en la serie de televisión El Zorro. En Estados Unidos es recordado por su actuación en la famosa serie Perdidos en el espacio.

1943 - Nacimiento del Puma Rodríguez

Nació en Caracas el cantante, actor y productor discográfico venezolano José Luis “Puma” Rodríguez, quien alcanzó la popularidad por sus canciones Dueño de nada y Agárrense de las manos, entre otras. Grabó cerca de 50 discos y trabajó en una treintena de telenovelas.

1957 - Fallecimiento de Humphrey Bogart

A los 57 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, el actor Humphrey Deforrest Bogart, considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine estadounidense por el American Film Institute. En 1952 recibió el Premio Óscar al mejor actor. Trabajó en más de 70 películas, entre ellas El motín del Caine y Casablanca, entre otros clásicos del cine.

1969 - Nacimiento de Dave Grohl

En la ciudad de Warren, en Ohio, Estados Unidos, nació el músico y compositor estadounidense David Eric Grohl, baterista de la banda Nirvana hasta su disolución. Es el vocalista y guitarrista de Foo Fighters.

1973 - Elvis Presley

El cantante estadounidense protagoniza uno de sus shows más recordados: Aloha from Hawaii. El Rey del Rock and Roll cantó en Honolulu durante una hora y media a beneficio de la lucha contra el cáncer. El programa televisado es un éxito de público y crítica y revitaliza su carrera.

1978 - Sex Pistols

La banda británica de punk rock Sex Pistols ofreció en el estadio Winterland Ballroom de la ciudad de San Francisco el que sería su último concierto. Fue el corolario de una accidentada gira por Estados Unidos que marcaría la desintegración definitiva de la banda liderada por Johnny Rotten.

1995 - Diego Maradona

El astro del fútbol debutó como director técnico de Racing Club de Avellaneda. Fue en un clásico de verano ante Independiente que terminó sin pena ni gloria con un empate 0-0. Maradona cumplía una suspensión por doping y fue su segunda experiencia como técnico. Antes había dirigido a Mandiyú de Corrientes.

2016 - Fallecimiento de Alan Rickman

Un cáncer de páncreas terminó con la vida del actor inglés un mes antes de cumplir 70 años. Es recordado por su papel del profesor Snape en la saga de Harry Potter, y como el villano Hans Gruber en Duro de matar. También se lo vio en películas como Robin Hood, Sensatez y sentimientos y Love Actually.

2026 - Día Mundial de la Lógica

Esta fecha fue declarada por la Unesco para recordar el aniversario de la muerte de Kurt Gödel y el nacimiento de Alfred Tarski.