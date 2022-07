El nuevo proyecto educativo de Hernán Casciari tras la censura en San Juan: "Vamos a hacer magia"

El autor dialogó con El Destape Web y se refirió al proyecto Orsai Educación, que lanzó a raíz de la denuncia que recibió un docente de San Juan por leer un cuento de él en clase.

Hernán Casciari decidió transformar el episodio de censura que vivió en una escuela de San Juan semanas atrás en un nuevo proyecto literario-educativo para que, a través de una serie de herramientas, debates e intercambios, los jóvenes puedan adentrarse en el mundo de la literatura junto a los docentes que quieran acompañarlos en este proceso. En diálogo con El Destape Web, el escritor reveló todos los detalles sobre Orsai Educación, la nueva iniciativa en la que trabajará a partir del segundo semestre del año escolar, después de las vacaciones de invierno.

El proyecto surgió después de la escena de ciencia ficción que ocurrió días atrás durante una clase de teatro en la Escuela Normal Sarmiento. En ese momento, tras una ejercitación con el fragmento de uno de sus cuentos, un grupo de alumnos secundarios decidieron buscar el relato completo en sus computadoras para conocer la historia en su totalidad. Fue entonces cuando una madre elevó una denuncia con fuertes amenazas y falsas acusaciones hacia el profesor por considerar que el texto, que contenía una serie de "malas palabras", no tenía que ser leído en las aulas, a pesar de que hubiese incentivado la curiosidad lectora de los chicos.

El cuento elegido por el profesor sancionado, Juan Nicolás Esquibel, fue Canelones, uno de los más conocidos, en el que el escritor relata la historia de dos adolescentes que pasan sus tardes haciendo bromas telefónicas. El profesor de teatro llevó la historia a clase en una versión adaptada, mucho más breve que la versión original, pero el interés entre sus alumnos fue tal que varios de ellos buscaron el texto completo en sus casas.

“Una mamá vio que había tres malas palabras e hizo una denuncia ridícula que no tiene mucho sentido, pero que por pequeñas burocracias y formas de reacción de determinados engranajes del sistema educativo terminó en una jueza de menores que, de oficio, hizo una denuncia por corrupción de menores por perversión de no sé qué. Empezaron a pasar una serie de sin sentidos basados en la inoperancia y esa ignorancia de una pobre mamá que tuvo miedo de algo que no sabemos muy bien qué”, recordó Casciari, quien contó que se comunicó con el profesor luego de que le llegaran mensajes por parte de la mamá, el hermano y el mejor amigo de Juan Nicolás. “En esa conversación telefónica, que está subida a mi blog, lo noté muy frágil, angustiado”, profundizó.

Casciari se inspiró en la indignación que le generó ese desagradable episodio para gestar Orsai Educación, una base de datos que busca reunir a todos los profesores de asignaturas que tengan que ver con la narrativa. El objetivo es brindarles un espacio que los nuclee y les permita conversar "por fuera de la burocracia". “De entrada, solamente es una base de datos para saber quiénes somos, cuantos somos, qué problema tenemos como docentes, como autores”, enfatizó el escritor.

La situación que atravesó Esquivel y los mensajes que recibió de docentes que se comunicaron para contarle episodios similares llevaron al autor a reflexionar sobre el problema más profundo entre la literatura y la educación. “Nos dimos cuenta de que falta mucho, faltan muchos protocolos de contención a esas mamás. Hay que explicarles qué es la literatura, el autor. Esas mamás y esos papás que hacen esa clase de denuncias son porque no tienen un ejercicio de la literatura muy avanzado”, enfatizó Casciari. En ese sentido, al autor y editor de la revista cultural Orsai aseguró: “Hay que educarlos también en eso y explicarles que es buenísimo que un chico vaya a su casa y agarre la computadora para ver la versión original de un cuento, hay que explicarles que eso es milagroso, que es bueno”.

El proyecto tiene el objetivo de brindar herramientas entre docentes, compartir material de trabajo e intercambiar formas de tratar las situaciones que se escapen de las manos. “Vamos a estar durante todo julio engrosando este registro. Juntamos más de 1500 docentes de todo el país y más de 700 instituciones. Durante este mes vamos a seguir juntando gente y cuando tengamos una comunidad cerrada de docentes, vamos a hacer magia”.

Cuáles son las herramientas que brindará Orsai Educación

Aunque la idea de Orsai Educación se gestó en tan solo unas horas, tiene objetivos claros y un plan de acción para intervenir en el sistema educativo. “En agosto, el segundo semestre después de vacaciones de invierno, vamos a empezar a trabajar”, adelantó Casciari.

“En principio vamos a escuchar. Tenemos un mes entero para preguntar por dónde está pasando el problema, cuáles son los obstáculos de las escuelas rurales y de las privadas. Después de eso vamos a trabajar mucho con creatividad, haciendo foros, tejiendo estrategias de forma creativa tratando de que los profesores y los alumnos tengan una relación directa con las estructuras contemporáneas literarias, que sean nutritivas también. Me parece que lo único que hay que hacer es unificar el criterio con todo lo que tienen ganas de trabajar y después vamos a empezar a encontrar las herramientas”, sumó.

En ese sentido, el autor destacó que algunas de las ideas que surgieron tienen que ver con el trabajo conjunto con guionistas, escritores y docentes para brindar talleres y cursos gratuitos. “Obviamente, vamos a estar consensuados por el Ministerio de Educación de la Nación”, aseguró el escritor.

“Nunca se hizo esto con la educación en la Argentina, y fue porque tampoco es que siempre se pudo hacer. Son herramientas muy del siglo XXI. El rechazo a ‘culo, teta, poronga’ es una muy buena excusa para empezar a hacer este trabajo”, enfatizó.