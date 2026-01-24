Créditos para producir y crecer: PBA financió con $153 millones a cooperativas de trabajo y clubes de barrio

La Provincia de Buenos Aires concretó un nuevo desembolso de créditos por $153 millones destinados a cooperativas de trabajo y clubes de distintos municipios, en el marco de una política orientada a fortalecer proyectos productivos, deportivos y comunitarios que impulsan el desarrollo local y la economía social.

La iniciativa se canalizó a través de Fuerza Solidaria, el fideicomiso que articula el acceso al financiamiento para organizaciones que, en muchos casos, no cuentan con respaldo en el sistema financiero tradicional. El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y ejecutado junto a Provincia Fideicomisos.

El presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, destacó que la ampliación del alcance territorial del fideicomiso respondió a una decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque. “Estos créditos no son solo financiamiento: son inclusión financiera. Muchas organizaciones hoy pueden producir y generar trabajo porque acceden a herramientas que antes les estaban vedadas”, remarcó.

Según se informó, el desembolso permitirá inversiones en infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades operativas, con impacto directo en la generación de empleo y en la ampliación de servicios comunitarios. La línea de créditos se enmarca en las políticas provinciales de acompañamiento a la economía social y solidaria, que este año cumple dos décadas de implementación sostenida.

Del acto de entrega participaron, además de Cáccamo, el gerente del fideicomiso Diego Gojzman y el vicepresidente de Provincia Fideicomisos, Néstor Francescangeli, junto a autoridades de las entidades beneficiarias. En ese contexto, se detallaron los destinos específicos de los fondos y el alcance de cada proyecto.

En La Plata, la Cooperativa El Gran Pez utilizará el crédito para adquirir herramientas destinadas a la producción técnica de eventos, lo que permitirá mejorar la calidad de sus servicios y ampliar su capacidad de trabajo. En la misma ciudad, la Cooperativa de Trabajo La Esperanza invertirá los recursos en la compra de maquinaria para optimizar tareas vinculadas a obras públicas y trabajos particulares.

En el plano deportivo, el Club Sportivo Villa Ballester, del municipio de San Martín, destinará el financiamiento a la construcción de un nuevo espacio para la práctica de Gimnasia Artística, ampliando la oferta deportiva y el acceso de niñas, niños y jóvenes a actividades formativas. A su vez, la Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur, de San Vicente, avanzará con la construcción de un tinglado de 1.600 metros cuadrados, que permitirá mejorar el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias durante todo el año.

Desde Fuerza Solidaria señalaron que el criterio de asignación prioriza proyectos con impacto territorial y capacidad de sostener empleo, por encima de la rentabilidad financiera. “Nuestro objetivo es escuchar a cada organización y construir soluciones reales a partir de sus necesidades”, subrayó Cáccamo.

Con este nuevo desembolso, la Provincia refuerza una herramienta de financiamiento orientada a cooperativas, clubes de barrio y organizaciones sociales, consolidando una política pública que busca garantizar acceso al crédito, fortalecer redes comunitarias y promover el desarrollo productivo en todo el territorio bonaerense.