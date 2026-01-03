Primer eclipse solar 2026: cuándo es, qué significa y por qué lo llaman "anular".

El primer eclipse solar del 2026 será el martes 17 de febrero y marcará uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del inicio del año. Se tratará de un eclipse solar anular y aunque no podrá verse en su totalidad desde la Argentina, sí tendrá una fase parcial visible desde el sur del país. Este eclipse será el primero de varios eventos astronómicos previstos para 2026 y tendrá su punto máximo en zonas cercanas a la Antártida. A continuación te contamos qué significa que sea anular, por qué lo llaman así y desde dónde se podrá observar.

Qué significa y por qué lo llaman anular al primer eclipse solar del 2026

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no logra cubrirlo por completo. Esto sucede porque la Luna no siempre se encuentra a la misma distancia de nuestro planeta: su órbita es elíptica y, en algunos momentos, está más alejada.

El primer eclise solar anular del 2026 tendrá lugar el 17 de febrero.

Cuando el eclipse coincide con ese punto más distante, el tamaño aparente de la Luna resulta insuficiente para tapar todo el disco solar. En consecuencia, durante el momento máximo del fenómeno queda visible un borde luminoso alrededor del Sol, que se asemeja a un anillo. De ahí surge el término “anular”.

A diferencia de los eclipses solares totales, en los que el Sol desaparece por completo durante unos minutos y el cielo se oscurece de forma notable, en los eclipses anulares siempre hay luz solar visible. Por eso, aunque el fenómeno es impactante, no genera una noche momentánea como ocurre en otros eclipses.

¿Se va a poder ver el eclipse solar anular 2026?

El eclipse solar del 17 de febrero de 2026 podrá observarse de manera diferente según la región del planeta. La fase anular completa, en la que se verá claramente el anillo luminoso, será visible principalmente desde la Antártida.

En cambio, en el sur de la Argentina y de Chile, así como en algunas zonas del sur de África, el eclipse se apreciará de forma parcial. En esos lugares, la Luna cubrirá solo una parte del Sol, sin llegar a formar el anillo completo.

Para quienes quieran observar el fenómeno desde el país, es importante tener en cuenta las medidas de seguridad. Nunca se debe mirar el Sol directamente sin protección adecuada, ni siquiera durante un eclipse parcial. La observación debe hacerse con anteojos especiales para eclipses solares o con filtros certificados, ya que mirar el Sol sin protección puede provocar daños en la vista.