Todos los mercurios retrógrados del 2026: cuándo es el primero y qué significa.

Escuchar hablar de Mercurio retrógrado se volvió un clásico de cada año. Mercurio, el planeta vinculado a la comunicación, los traslados, el pensamiento y los acuerdos, no retrograda una sola vez. A lo largo de cada año, entra en este movimiento aparente en distintas oportunidades y bajo la influencia de diferentes signos. El 2026 no será la excepción: habrá tres períodos bien claros en los que este fenómeno astrológico sucederá.

Cuándo son los Mercurios retrógrados de 2026

Durante el 2026, Mercurio retrógrado se manifestará en tres momentos distintos del año. Cada uno se dará en un signo diferente, lo que, según la astrología, cambia el tipo de temas que pueden verse más movilizados. Estas son las fechas confirmadas:

Mercurio retrógrado sucederá tres veces en el año 2026.

Del 26 de febrero al 20 de marzo de 2026: el primer Mercurio retrógrado del año se dará íntegramente en Piscis.

el primer Mercurio retrógrado del año se dará íntegramente en Piscis. Del 29 de junio al 23 de julio de 2026: el segundo período ocurrirá bajo la influencia de Cáncer.

el segundo período ocurrirá bajo la influencia de Cáncer. Del 24 de octubre al 13 de noviembre de 2026: el último Mercurio retrógrado del año tendrá lugar en Escorpio.

Qué significa que Mercurio esté retrógrado

Desde la astrología, Mercurio retrógrado no es sinónimo de mala suerte, aunque con el paso del tiempo haya construido una mala fama. Más que provocar problemas, este tránsito suele funcionar como una señal de alerta: invita a bajar un cambio y a revisar aquello que normalmente se da por sentado. Durante estas semanas, la recomendación general es tomarse más tiempo para comunicarse, ser claro al expresar ideas y no dar nada por obvio.

En ese mismo sentido, no es raro que Mercurio retrógrado traiga situaciones del pasado de vuelta a escena. Pueden reaparecer personas con las que quedó algo pendiente, conversaciones que nunca se cerraron del todo o proyectos que, por distintas razones, habían quedado en pausa. Lejos de tratarse de retrocesos, muchos astrólogos interpretan estos regresos como oportunidades para resolver, corregir o darle una nueva forma a lo que ya existe.

El signo en el que ocurre Mercurio retrógrado también aporta matices y climas distintos. Cuando se da en Piscis, por ejemplo, puede sentirse una mayor dispersión, confusión emocional o dificultad para poner en palabras lo que se siente. En Cáncer, en cambio, suelen activarse temas vinculados a la familia, el hogar y los afectos, con recuerdos y emociones que ganan protagonismo. En Escorpio, la energía se vuelve más intensa e introspectiva, favoreciendo procesos de transformación personal y revisión profunda.