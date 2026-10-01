La compañía Misión Buenos Aires renovará las flotas de las líneas 61 y 62 del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con colectivos King Long. Así lo anticipó Ciudad de Bondis en X. Serán unidades propulsadas a Gas Natural Comprimido (GNC) que arribarán al país en noviembre.

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"BOMBAZO: Mision Buenos Aires renovará la flota de la Linea 61 y Linea 62 con coches King Long a GNC. Llegarán en noviembre al país. No se especificó la cantidad de coches", amplió la cuenta.

¿Cómo son los colectivos chinos King Long que incorporarán las líneas 61 y 62?

King Long fabrica colectivos urbanos de distintas dimensiones y configuraciones, con modelos que incorporan soluciones orientadas al transporte de pasajeros. Entre sus características se encuentran versiones de piso bajo, espacios adaptados para personas con movilidad reducida, iluminación LED y diferentes sistemas destinados a mejorar las condiciones de circulación y el acceso de los pasajeros.

La compañía también desarrolla unidades equipadas con sistemas electrónicos de asistencia y gestión del vehículo. En uno de sus modelos urbanos, por ejemplo, destaca una cabina de conducción con controles integrados, sistemas de seguridad y una plataforma de monitoreo de las condiciones de operación.

La presencia de King Long en el transporte público del AMBA ya se extiende a otros servicios. La marca incorporó unidades propulsadas a GNC en líneas operadas por el Grupo Metropol, entre ellas la 109, 181 y 365, que comenzaron a recibir vehículos de fabricación china como parte de la renovación de sus flotas.

Uno de los primeros modelos en incorporarse a estos servicios fue el XMQ6127G, un colectivo urbano de 12 metros equipado para funcionar, también con GNC.