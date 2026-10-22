Dónde queda Marbella, la playa de España: mapa y ubicación del lugar paradisíaco

Marbella es una ciudad costera situada en la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España. Forma parte de la Costa del Sol, una de las regiones turísticas más populares del país, conocida por sus playas, su clima mediterráneo y su oferta gastronómica y cultural.

{{{htmlAmp}}}

El destino atrae a visitantes de distintas partes del mundo por la combinación de mar, naturaleza, arquitectura tradicional y servicios turísticos. Si bien suele asociarse con el lujo, los puertos deportivos y los hoteles exclusivos, Marbella también conserva un casco histórico con plazas, iglesias y callejuelas que permiten conocer otra faceta de la ciudad.

Dónde queda Marbella y cómo ubicarla en el mapa

Marbella está ubicada en el litoral mediterráneo de la provincia de Málaga, en el sur de España. Se encuentra entre Málaga capital y el estrecho de Gibraltar, con la sierra Blanca como telón de fondo y numerosas playas a lo largo de su costa.

La ciudad está aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de Málaga y a unos 60 kilómetros al noreste de Gibraltar, por carretera. Su ubicación permite combinar una visita con otros destinos de Andalucía, como Málaga, Estepona y Ronda.

Para encontrar Marbella en el mapa, hay que buscarla en la Costa del Sol, dentro de Andalucía. Su posición entre el mar y las montañas contribuye a sus paisajes característicos y a su atractivo para el turismo durante gran parte del año.

Cómo llegar a Marbella desde España y otros destinos

Marbella no tiene aeropuerto propio. La principal puerta de entrada para quienes viajan en avión es el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, situado a unos 50 a 55 kilómetros de la ciudad, según el recorrido elegido.

Desde allí, se puede llegar a Marbella en automóvil, taxi, traslado privado o autobús. El trayecto por carretera suele demandar entre 40 minutos y una hora, aunque el tiempo depende del tránsito y del punto exacto de destino.

También es posible viajar desde otras ciudades españolas en tren hasta Málaga y continuar el recorrido por carretera. Para quienes llegan desde el exterior, Málaga cuenta con conexiones aéreas nacionales e internacionales que facilitan el acceso a la Costa del Sol.

Qué tiene Marbella y por qué es uno de los destinos más elegidos de España

Marbella es conocida por sus playas mediterráneas, sus paseos marítimos y sus puertos deportivos, pero su propuesta turística va más allá del sol y la arena.

Marbella.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Casco antiguo: calles estrechas, fachadas blancas, plazas y rincones tradicionales, con la plaza de los Naranjos como uno de sus puntos más conocidos.

calles estrechas, fachadas blancas, plazas y rincones tradicionales, con la plaza de los Naranjos como uno de sus puntos más conocidos. Playas: la ciudad cuenta con distintos sectores de costa, desde playas urbanas con servicios hasta zonas más tranquilas.

la ciudad cuenta con distintos sectores de costa, desde playas urbanas con servicios hasta zonas más tranquilas. Puerto Banús: una zona reconocida por sus embarcaciones de lujo, comercios, restaurantes y vida nocturna.

una zona reconocida por sus embarcaciones de lujo, comercios, restaurantes y vida nocturna. Sierra Blanca: el paisaje montañoso que rodea la ciudad ofrece rutas de senderismo y vistas panorámicas.

el paisaje montañoso que rodea la ciudad ofrece rutas de senderismo y vistas panorámicas. Gastronomía: restaurantes que combinan cocina andaluza, pescados, mariscos y propuestas internacionales.

La imagen de Marbella como destino exclusivo se consolidó durante la segunda mitad del siglo XX, cuando comenzó a atraer a personalidades internacionales y a desarrollar una importante infraestructura hotelera y residencial. Con el tiempo, esa identidad convivió con una oferta turística más amplia, que incluye actividades culturales, naturaleza y turismo familiar.