Dónde queda la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción: mapa y ubicación del lugar que visita el papa León XIV

En el corazón de la ciudad de Córdoba, frente a la Plaza San Martín y sobre la calle Independencia 76, se levanta la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los monumentos históricos y religiosos más importantes del país. El templo, que forma parte del recorrido previsto para el papa León XIV por la Argentina, es mucho más que un espacio de culto: representa más de cuatro siglos de historia, tradición y patrimonio cultural.

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La historia de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

La historia de la Catedral comenzó en 1577, cuando se reservó el terreno para construir la Iglesia Mayor, apenas cuatro años después de la fundación de Córdoba. En sus primeros tiempos, el templo era un modesto rancho de barro y paja. En 1599 comenzaron las obras de una construcción más sólida, con la participación de trabajadores indígenas, mestizos y criollos, además del aporte de los vecinos.

Sin embargo, el camino estuvo lejos de ser sencillo. En 1677, un derrumbe total provocó la muerte del párroco, el sacristán y algunos fieles. Décadas después, en 1724, otro colapso parcial volvió a retrasar los trabajos. Distintos arquitectos participaron de una obra que atravesó generaciones, entre ellos José González Merguete, el jesuita Andrés Blanqui y Fray Vicente Muñoz.

Finalmente, el 25 de mayo de 1758, el templo fue inaugurado bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, aunque todavía faltaban las torres, terminadas en 1770. En 1784 recibió oficialmente la consagración como Catedral.

Un diseño único.

Declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, la Catedral es considerada una de las grandes expresiones del barroco colonial americano. Su fachada combina diferentes estilos, con una imponente cúpula, un pórtico jesuítico, un portal de hierro neoclásico y dos campanarios que se distinguen por sus ángeles de rasgos indígenas, una particularidad del arte barroco americano.

Cómo está constituido en su interior

En su interior, las tres naves conservan una destacada decoración artística realizada a comienzos del siglo XX, bajo la dirección del reconocido pintor Emilio Caraffa, con la colaboración de Manuel Cardeñosa y Carlos Camiloni. Entre sus tesoros se encuentran el tabernáculo de plata de 1804, ubicado en la Capilla del Santísimo, y la Capilla de Nuestra Señora de Nieva, donde descansan los restos de Fray Mamerto Esquiú.

El atrio también guarda la memoria de figuras históricas como el Deán Funes, el general José María Paz, Margarita Weild y Juan Bautista Bustos. Con el Cristo Redentor de bronce instalado entre sus torres desde 1901, la Catedral permanece como testigo de la historia argentina y cordobesa. Su valor arquitectónico, religioso y cultural la convierte en una parada imprescindible para comprender el pasado del país y el significado de uno de los lugares emblemáticos que forman parte del recorrido papal.