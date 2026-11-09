Dónde queda la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad: mapa y ubicación del lugar que visita el papa León XIV

La Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad es uno de los edificios religiosos e históricos más importantes de la Argentina. Ubicada frente a la Plaza de Mayo, en pleno centro porteño, es la sede principal de la Iglesia católica del país y un lugar emblemático para la historia política y religiosa nacional. En el marco de la llegada del papa León XIV, el templo volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda oficial: el pontífice participará allí de una celebración de vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales.

{{{htmlAmp}}}

Dónde queda la Catedral Metropolitana y cómo llegar

El templo se encuentra en la intersección de la avenida Rivadavia y la calle San Martín, frente a la Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Monserrat. Su ubicación permite llegar fácilmente desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las alternativas de transporte público se encuentran las líneas A, D y E del subte , con estaciones en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. También circulan numerosas líneas de colectivo por las avenidas y calles cercanas, entre las que se encuentran el 7, 8, 29, 39, 50, 59, 64, 86, 91, 105, 111, 130 y 152 .

, con estaciones en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. . Por su ubicación céntrica, es posible combinar la visita con un recorrido por la Casa Rosada, el Cabildo y otros edificios históricos.

La historia de la Catedral Metropolitana

La historia del edificio se remonta a 1593, cuando se construyó una primera capilla de adobe. Desde entonces, el templo atravesó distintas reconstrucciones debido a derrumbes, incendios, inundaciones y problemas estructurales. La construcción definitiva comenzó en 1752, bajo la dirección del arquitecto italiano Antonio Masella, y finalizó en 1852. Sin embargo, los trabajos de decoración se extendieron hasta 1911.

La Santísima Trinidad.

Su fachada neoclásica, con doce columnas que representan a los apóstoles, le da un aspecto similar al de un templo griego. En su interior se destaca el mausoleo del general José de San Martín, inaugurado en 1880. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

El cronograma del papa León XIV en Argentina

El pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. Estas son las principales actividades previstas:

Domingo 8 de noviembre: 16.30, llegada al Aeroparque Jorge Newbery; 17, homenaje al general José de San Martín; 17.20, ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada; 17.50, encuentro con el presidente Javier Milei; 18.30, actividad en el Palacio Libertad.

16.30, llegada al Aeroparque Jorge Newbery; 17, homenaje al general José de San Martín; 17.20, ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada; 17.50, encuentro con el presidente Javier Milei; 18.30, actividad en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre: 9.15, visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; 11.30, misa en el Monumento de los Españoles; 16.10, encuentro en la Universidad Católica Argentina; 17.30, reunión interreligiosa; 18.45, celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

9.15, visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole; 11.30, misa en el Monumento de los Españoles; 16.10, encuentro en la Universidad Católica Argentina; 17.30, reunión interreligiosa; 18.45, celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana. Martes 10 de noviembre: 7.30, vuelo a Córdoba; 10, misa en la Escuela de Aviación Militar; 15.15, encuentro en la Catedral de Córdoba; 20.15, vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

7.30, vuelo a Córdoba; 10, misa en la Escuela de Aviación Militar; 15.15, encuentro en la Catedral de Córdoba; 20.15, vigilia con jóvenes en Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: 8, visita al Complejo Penitenciario Federal; 10, misa en la Basílica de Luján; 13.30, ceremonia de despedida en Ezeiza.

De esta manera, la Catedral Metropolitana será uno de los escenarios centrales de la agenda religiosa de León XIV y un punto de interés para quienes quieran conocer parte de la historia de Buenos Aires.