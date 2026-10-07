Dónde queda la casa donde nació Messi en Rosario: así era su primer hogar

Lionel Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Santa Fe, una ciudad que quedó para siempre ligada a la historia del futbolista argentino. Antes de convertirse en campeón del mundo y en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el rosarino pasó sus primeros años en un hogar familiar alejado de la exposición que tendría décadas después.

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La vivienda donde nació Messi está en el barrio La Bajada, en la zona sur de Rosario. Se trata de una casa de características sencillas, muy diferente de las propiedades que el futbolista tuvo a lo largo de su exitosa carrera. En ese lugar transcurrieron algunos de los primeros años de su infancia junto a su familia.

Dónde queda la casa donde nació Messi en Rosario

La casa donde nació Lionel Messi está ubicada en la calle Estado de Israel al 500, en el barrio La Bajada de Rosario. La propiedad quedó asociada a los primeros años de vida del futbolista, antes de que su familia se mudara a otra vivienda de la ciudad.

El inmueble es recordado como el lugar donde nació y vivió sus primeros años Messi, cuando todavía era simplemente “Leo” para su familia y sus vecinos. La vivienda forma parte de un circuito de sitios de Rosario vinculados con la historia personal del capitán de la Selección Argentina.

La importancia del lugar no está relacionada con sus dimensiones o características extraordinarias, sino precisamente con su historia: fue uno de los primeros escenarios de la vida cotidiana de un chico que años después se convertiría en una figura mundial.

Así era la casa donde creció Lionel Messi

La vivienda familiar tenía una estructura sencilla y respondía a las características de una casa de barrio. En ese lugar Messi compartió su infancia con sus padres, Jorge y Celia, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.

El hogar quedó asociado a una etapa previa a la explosión futbolística que llevaría al rosarino a jugar en Europa. Messi comenzó a dar sus primeros pasos con la pelota en las calles y clubes de su ciudad, hasta incorporarse a las divisiones infantiles de Newell's Old Boys.

Según Río Negro, la casa forma parte de la historia de un Messi todavía alejado de la fama y de los grandes escenarios deportivos. Su infancia en Rosario estuvo marcada por la familia, el fútbol y los espacios cotidianos de un barrio que terminaría convirtiéndose en uno de los puntos de referencia de su historia.

La infancia de Messi en Rosario antes de llegar a Barcelona

La relación entre Messi y Rosario no se limita a la casa donde nació. El futbolista empezó a jugar al fútbol desde muy pequeño y llegó a las categorías infantiles de Newell's Old Boys, club del que siempre reconoció su importancia en su formación.

A los 13 años, su vida cambió cuando viajó con su familia a España para realizar una prueba en Barcelona. Allí comenzó el camino que lo llevaría a convertirse en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Sin embargo, Rosario permaneció como una referencia permanente para el jugador. La ciudad es el lugar donde nació, donde comenzó a jugar y donde están algunos de los espacios más importantes de su infancia.