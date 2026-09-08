Dónde queda Caleta de los Loros, la costa argentina que revela los secretos del mar cuando baja la marea por su espejo de agua

En la costa de Río Negro existe un lugar donde el paisaje se transforma solo con el paso de las horas y representa una de las escapadas más asombrosas de la provincia. Se trata del Área Natural Protegida Caleta de los Loros-Punta Mejillón, unas 3.200 hectáreas ubicadas aproximadamente a 100 kilómetros al suroeste de Viedma.

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El atractivo forma parte de la denominada Ruta Provincial 1, conocida como Camino de la Costa, un recorrido de unos 210 kilómetros que bordea el litoral rionegrino y conecta distintos paisajes naturales de la provincia.

Caleta de los Loros tiene una particularidad que la vuelve especialmente atractiva. Se trata del movimiento de las mareas, que modifica constantemente su aspecto. Durante la bajamar, queda al descubierto un ecosistema espectacular en el que conviven distintas especies de flora y fauna.

Acantilados, dunas y playas que se forman por acción del mar

El paisaje de la reserva entrecruza acantilados, rocas erosionadas por la acción del mar y extensos campos de dunas fijas y móviles. A medida que el acantilado pierde altura, el terreno se interna hacia el continente y forma la caleta que le da nombre a este área protegida.

La caleta se extiende entre 3 y 5 kilómetros hacia el norte y está rodeada por dos grandes bancos con playas de arena. También aparecen zonas de espartillar, canales de marea y sectores de escasa pendiente que quedan expuestos cuando baja el nivel del agua.

Ese cambio permanente convierte al lugar en un escenario interesante para los que disfrutan de la naturaleza y de la observación de la fauna. En el área es posible encontrar distintas especies de aves como cisnes de cuello negro y flamencos rosados.

El paisaje patagónico que cambia con cada marea

La experiencia en Caleta de los Loros está vinculada directamente con la naturaleza. Se puede recorrer con el acompañamiento de un guardafauna, alternativa que permite conocer mejor las características del ecosistema y comprender la importancia de preservar este tipo de espacios.

El área protegida forma parte de uno de los grandes atractivos de la costa rionegrina, caracterizada por playas solitarias, acantilados, dunas y una notable diversidad de fauna marina y aves.

Además, su ubicación permite incorporarla a un recorrido más amplio por el Camino de la Costa, que incluye otros puntos destacados como El Cóndor, La Lobería y Punta Bermeja, Bahía Creek, Punta Mejillón y Puerto San Antonio Este.