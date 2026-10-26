La cantante y compositora Roxana Amed, una de las voces más destacadas del jazz nacional, murió el domingo 25 de octubre a sus 63 años. Según trascendió, atravesaba una enfermedad, pero todavía no se conoce con seguridad la causa de su fallecimiento.

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La noticia fue confirmada por Sony Music: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roxana Amed, extraordinaria artista, compositora y productora, cuya voz, sensibilidad y visión musical dejaron una huella única en la música", sostuvieron en un comunicado.

Y expresaron: "Nos unimos al dolor de nuestro querido colega Daniel Arano, su familia y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su arte".

¿Quién era Roxana Amed?

Nacida en el barrio porteño de Palermo el 5 de octubre de 1963, Amed creció en Ramos Mejía y comenzó a estudiar piano a los cuatro años. En la adolescencia se acercó al jazz a través de los discos de su padre, donde escuchó a Judy Garland y Doris Day.

A los 18 años escuchó un casete de Sarah Vaughan que le cambió el rumbo, venía de la formación clásica y ese descubrimiento le abrió un camino más versátil. Aunque el jazz fue su territorio principal, Amed también se destacó como compositora de música popular. La artista combinó el jazz con elementos de folclore, el rock argentino y la poesía. Así, logró construir una carrera de alcance internacional y se radicó hace más de una década en Estados Unidos.

En sus comienzos también fue entrenadora vocal en programas de televisión como Escalera a la fama, donde trabajó con integrantes de Bandana y Mambrú. Sin embargo, su objetivo era desarrollar una propuesta propia.

Ese proyecto tomó impulso tras la muerte de su padre, en 2003. Durante los seis años que duró la enfermedad de su papá, había postergado parte de su carrera para acompañarlo. Después retomó la grabación de su primer disco, Limbo (2004), que contó con la producción de Pedro Aznar. Volvieron a trabajar juntos en Entremundos (2006), álbumes que consolidaron un estilo personal, con más espacio para sus propias composiciones que para los estándares tradicionales.

Fue coautora de “La última noche”, uno de los éxitos de Diego Torres, y escribió “Lucía” para Luciano Pereyra. Además, trabajó con Sandra Mihanovich y Los Tekis. En 2001 recibió un premio Martín Fierro por “Sobrevivientes”, tema que interpretó Mihanovich para la serie Vulnerables.

Premios y reconocimiento internacional

Su discografía incluyó también Cinemateca Finlandesa (2010), junto al pianista Adrián Iaies, y Los trabajos y las noches (2023), con el pianista y compositor Frank Carlberg, donde musicalizó poemas de Alejandra Pizarnik.

Roxana Amed recibió dos Gardel y fue nominada dos veces al Latin Grammy(Getty Images)

A lo largo de su trayectoria obtuvo dos premios Gardel y recibió dos nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de jazz latino, por Ontology y Unánime. Compartió proyectos con figuras como Chucho Valdés y se presentó en escenarios y festivales internacionales. También era docente en la Universidad de Miami.

En 2025 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex como solista de jazz, una de las últimas distinciones de una carrera que dejó huella en la música argentina.