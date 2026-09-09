Dolor por la muerte a los 22 años de una reconocida reina de belleza, que había sido Miss en 2024

Con apenas 22 años falleció este martes la modelo Lucía Sisic, la joven Miss Austria 2024. En su entorno no confirmaron las razones de su muerte, aunque se sabía que la modelo había nacido con una malformación en una válvula cardíaca que la hizo atravesar siete operaciones de corazón a lo largo de su vida. La noticia la confirmaron desde Mission Austria, la organización responsable del certamen de belleza del país europeo, que expresó su "gran conmoción y profundo pesar” por la muerte de la joven.

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Antes de alcanzar ese reconocimiento, Sisic había sido elegida Miss Viena en enero de 2024, durante un evento hecho en Lugner City. Al poco tiempo saltó a la fama internacional de la mano del Miss Austria, premio que conservó hasta hoy, ya que durante los últimos dos años no se llegó a realizar una nueva ceremonia.

Lucía Sisic, la Miss Austria que enfrentó siete operaciones de corazón

Sisic nació con una malformación cardíaca que obligó a que fuera sometida a siete operaciones a lo largo de su vida. Una de las intervenciones más complejas tuvo lugar en 2017, cuando debió ser reanimada y sufrió daños neurológicos que incluso la obligaron a volver a aprender a caminar, según informó el medio austríaco Oe24.

En agosto de 2024, pocos meses después de haber sido coronada Miss Austria, volvió a ingresar al quirófano para someterse a una nueva operación. Tras superarla con éxito, la joven agradeció públicamente a los médicos que la habían acompañado durante sus distintos tratamientos.

"Gracias a los especialistas y médicos dedicados que me salvaron la vida repetidamente con sus increíbles esfuerzos", había dicho entonces Lucía Sisic. También había destacado que, pese a las dificultades que atravesó, estaba orgullosa de “no haberse rendido".

La última operación conocida ocurrió a fines de 2025. En ese momento, Sisic contó en sus redes sociales que había sido intervenida por séptima vez y manifestó su deseo de poder mantenerse alejada de los hospitales durante varios años.

El mensaje de Mission Austria tras la muerte de Lucía Sisic

La organización Mission Austria despidió a la joven con un sentido mensaje publicado en redes sociales. "La recordaremos como una joven maravillosa", señalaron desde la entidad, quienes enviaron sus condolencias a familiares y amigos de la muchacha.

La directora del certamen, Kerstin Rigger, también formó parte del comunicado en el que se remarcó que Sisic "siempre sería parte de la familia de Miss Austria".

Las reacciones de allegados a Sisic por su fallecimiento

La noticia generó además distintas muestras de dolor entre figuras vinculadas a los concursos de belleza. Christopher Dengg, elegido Míster Austria en 2024, recordó a Sisic "como una hermana" y aseguró que la extrañará profundamente.

"Era como una hermana para mí, especialmente durante el tiempo que mantuvimos el título juntos", sostuvo Dengg en diálogo con Oe24. También publicó un sentido mensaje en redes sociales en el que envió sus condolencias a la familia de la joven.

Por su parte, Beatrice Turin, Miss Europa, expresó su incredulidad ante la noticia y aseguró que Lucía Sisic permanecerá en el corazón de quienes la conocieron.