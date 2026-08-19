La tragedia vial que conmocionó a Mendoza tuvo una nueva víctima fatal. Ariadna Tillar Rodríguez murió en el Hospital Perrupato por las graves lesiones que sufrió en el choque frontal del pasado domingo a la noche en la zona de Fray Luis Beltrán. Con ella, ya son cuatro las personas que perdieron la vida por el accidente.

El deceso de la mujer de 54 años fue confirmado por José María Llaver, el director del Hospital Perrupato. La víctima había ingresado directamente a terapia intensiva, intubada y en estado de descompensación.

“Tenía politraumatismo: varias fracturas y distintas lesiones. El cuadro se fue complicando y lamentablemente se produjo el desenlace”, explicó Llaver a Cadena 3 y agregó que Ariadna nunca presentó una evolución que permitiera retirarle la asistencia respiratoria.

Una familia atravesada por la tragedia

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 21 horas del domingo sobre la Ruta Provincial 60 a la altura del callejón Piperbo. Allí chocaron de frente una Volkswagen T-Cross blanca y un Peugeot 504 verde.

En la T-Cross viajaban cinco personas. El conductor, M.O.T., de 52 años, iba acompañado por su pareja, F.B., de 42, mientras que en el asiento de atrás se encontraban Ariadna y sus hijas, Juana y Rosario Masó Tillar.

Las jóvenes, de 21 y 19 años respectivamente, murieron el lunes. Juana falleció a las 17:44 en el Hospital Central tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Rosario, que había sido trasladada en helicóptero desde el Perrupato, permanecía con muerte cerebral y también murió horas después.

La noticia generó profunda conmoción en las instituciones vinculadas a las hermanas. Las dos habían cursado la secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, que las recordó como exalumnas. Rosario estudiaba Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la sede Mendoza.

Los dos sobrevivientes que viajaban en la T-Cross continúan internados. El hombre permanece en el Hospital Lagomaggiore con un cuadro de gravedad, y la mujer se encuentra internada en el Hospital del Carmen.

Cómo fue el choque fatal

La primera víctima del accidente fue Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Era un conocido árbitro de fútbol amateur de la zona Este de Mendoza y murió después de ser trasladado al Hospital Central.

La Policía Vial y los peritos trabajan ahora en la reconstrucción de la mecánica del accidente y en determinar las responsabilidades. Una de las hipótesis sostiene que la T-Cross habría iniciado un sobrepaso y terminó encontrándose de frente con el Peugeot, pero esa versión todavía no fue confirmada oficialmente.