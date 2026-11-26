En los últimos días se registraron avances en la investigación por los femicidios de Daniela Villalba en Córdoba y Tatiana Fernández en la Ciudad de Buenos Aires. El principal sospechoso, Renato Iván Tabella, se negó a declarar ante el fiscal Pablo Camacho por el asesinato de la primera y seguirá detenido mientras se realizan estudios para determinar su estado mental.

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El acusado fue trasladado desde Buenos Aires a Córdoba para responder por el crimen de la joven de 29 años, que ocurrió el pasado 19 de octubre.

Durante la audiencia, en la que permaneció en completo silencio, fue notificado de una ampliación de la imputación. A la acusación por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género le sumaron el agravante de criminis causa, que contempla los asesinatos cometidos para ocultar o facilitar otro delito.

Qué pericias restan y qué se busca determinar

Tabella permanecerá al menos 15 días más en Córdoba, donde deberá someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. Los estudios están previstos para el próximo viernes 27 de noviembre y buscarán establecer su estado mental para determinar si es imputable.

Existe una gran dificultad para llevar adelante estas evaluaciones ya que dependen de la colaboración del acusado. En la investigación por el crimen de Tatiana Fernández en Buenos Aires, Tabella ya se había negado a participar de este tipo de procedimientos.

Al mismo tiempo, la fiscalía levantó el secreto de sumario, por lo cual todas las partes podrán acceder al expediente. En esa línea, la querella que representa a la familia de Daniela propuso peritos de control para intervenir en los procedimientos.

La otra prueba clave: el cotejo de ADN

Entre las pruebas que restan realizar, está la extracción de muestras genéticas del acusado. Se buscará cotejar su perfil de ADN con los rastros biológicos recolectados en el departamento de barrio Cofico donde fue asesinada Villalba y en una valija con manchas de sangre que apareció en la vía pública. La sustracción está prevista para la semana próxima.

La autopsia del cuerpo de Daniela determinó que murió por heridas de arma blanca en el cuello. Recibió tres cortes que afectaron vasos sanguíneos y le provocaron una hemorragia fatal. Además, en el departamento faltaba su celular.

El femicidio de Tatiana fue solo cinco días después, en un departamento de calle Libertad al 1200 en el barrio porteño de Retiro. La joven también era trabajadora sexual y había acordado un encuentro con un hombre que se presentó como Iván. Tabella fue detenido horas después en un hotel del barrio Monserrat.

En ese momento, los investigadores secuestraron un teléfono que habría sido utilizado para contactar a Tatiana y prendas que coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad. El juez Guillermo Rongo dictó su procesamiento con prisión preventiva por robo y homicidio doblemente agravado.