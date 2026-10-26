Iván Tabella fue detenido el domingo en un hotel del centro porteño como el principal sospechoso del femicidio de Daniela Villalba , la joven de 29 años asesinada en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba. También lo investigan por la muerte de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, encontrada el mismo domingo en un departamento de Retiro. Según los ministros de Seguridad de ambas jurisdicciones, sospechan que planeaba otro crimen. La abogada de la familia de Daniela fue más allá y habló de un “potencial asesino serial”.

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Quién es Iván Tabella

Tabella es oriundo de Huerta Grande, en el interior de Córdoba, y había estado viviendo en la capital provincial. Según el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, no tenía antecedentes penales.

En las cámaras de seguridad que lo habrían registrado en el edificio de Daniela, aparece con gorra y pelo largo hasta los hombros, una descripción que coincidía con la que manejaban los investigadores.

De acuerdo con la investigación, después del crimen de Villalba habría viajado a Buenos Aires en un colectivo de línea y con su propio DNI, un detalle que fue clave para ubicarlo. “Viajó con su documento, lo que nos permitió actuar rápido”, explicó Quinteros.

Fue detenido el domingo 25 de octubre en la habitación 8 de un hotel sobre la calle Perón al 1500. Allí se le secuestraron dos celulares, dinero en efectivo, documentación personal, ropa y cuatro tarjetas con chips de telefonía: dos seguían cerradas en su envoltorio original y las otras dos ya habían sido abiertas.

Los ministros de Seguridad de Córdoba y de la Ciudad, Quinteros y Horacio Giménez, contaron este lunes en conferencia de prensa que Tabella “tenía un pasaje a otro lugar del país”. Por eso sospechan que planeaba un nuevo crimen, aunque pidieron no generar “paranoia”.

Por la forma de operar que se repetiría en los dos casos, la abogada querellante Daniela Morales Leanza advirtió en el streaming La Voz En Vivo: “Podríamos estar al frente de un potencial asesino serial”.

Cómo llegaron a él

La pista central fue la grabación de las cámaras del edificio de bulevar Las Heras 234, donde vivía Daniela. La misma cámara lo habría registrado al entrar y al salir del departamento.

Una vecina del edificio explicó que el asesino de Daniela salió de su departamento, cerró la puerta y bajó corriendo las escaleras. Salió por la puerta de ingreso con las dos llaves: del departamento y de la puerta de ingreso.

A partir de ese registro, la Policía reconstruyó parte de su supuesto recorrido. Según la investigación, Tabella habría descartado una valija y una alfombra con manchas de sangre en un contenedor de Sucre y La Rioja. Esos elementos aparecieron el martes 20 de octubre y fueron decisivos para avanzar en la causa.

El seguimiento de las cámaras y el análisis de las antenas de telefonía permitieron establecer después que el sospechoso estaba en la Ciudad. La detención fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Córdoba y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Qué une los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Fernández

Tatiana fue hallada muerta en un departamento de la calle Libertad, en Retiro. Según la investigación, había acordado un encuentro en ese lugar con quien sería el detenido.

Giménez explicó que en ese departamento se levantaron más de 17 rastros de interés, entre ellos perfiles genéticos, y que las fuerzas de ambas jurisdicciones empezaron a compartir información al advertir las similitudes entre los casos. En los dos hechos, las víctimas habrían pactado los encuentros con el presunto agresor a través de aplicaciones de citas, y en ninguno se encontraron sus celulares.

Sobre el móvil, Quinteros fue cauto: “Es muy prematuro, lo que sí está claro es que la mecánica en la que contacta a sus víctimas es igual, a través de aplicaciones de citas, y luego el homicidio, si bien tiene diferencias en la forma en la que da muerte a una y a otra, el escenario es el mismo”.

La investigación todavía debe determinar la causa de muerte de Fernández, el móvil de los crímenes y qué había detrás del viaje del detenido a otra provincia.

Qué pide la familia de Daniela

Por ahora, la causa por el crimen de Villalba está caratulada de manera provisoria como homicidio simple. Morales Leanza anticipó que pedirá que se agrave la imputación a femicidio. “Entendemos que el contexto en el que se llevó adelante este macabro hecho amerita que hay un contexto de violencia de género así que eso sí lo vamos a estar solicitando el fiscal”, sostuvo.

La abogada también descartó la hipótesis de una red de trata detrás del crimen: “En principio no hay elementos de esto. Hay una sola persona involucrada que es esta”.

El expediente se tramita en la Fiscalía de Violencia de Género de Primer Turno de Córdoba, a cargo del fiscal Pablo Camacho, y permanece bajo secreto de sumario hasta que Tabella preste declaración indagatoria.