"No me gustan las negras": denuncian por discriminación a la mujer que agredió a la policía en Colegiales

La denuncia fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “No me toques, no me gustan las negras”, fue una de las manifestaciones discriminatorias de la mujer hacia la oficial.

05 de noviembre, 2021 | 10.22

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro presentó ayer una denuncia por discriminación contra una mujer que agredió verbalmente a una oficial de la Policía de la Ciudad. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Lacroze con Freire en Colegiales, después que un taxista solicitara asistencia de la policía debido a que una pareja que transportaba en su rodado mantenía una fuerte discusión. Los efectivos se encontraron con la mujer de 19 años, que indicó que discutió en el interior del vehículo con su pareja, un hombre de 26 años por una infidelidad. En ese momento fue cuando la joven comenzó a agredir a los gritos a los presentes. “No me toques, no me gustan las negras”, fue una de las manifestaciones discriminatorias de la mujer hacia la oficial. El video de ese momento fue viralizado en las redes sociales y generó un fuerte repudio. D’Alessandro hizo la denuncia correspondiente en su condición de ministro, a cargo de la Policía de la Ciudad, ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. "No me gustan las negras": el video de la agresión a la policía Qué dice la denuncia y cuál es la multa La denuncia contra la mujer de 19 años es por la posible trasgresión a la Ley N° 23.592 y al artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese artículo refiere que “quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa”. D’Alessandro enfatizó que “situaciones como éstas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos”. “Confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan ya que como sociedad no podemos tolerar ningún acto discriminatorio contra un miembro de una fuerza de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte”, agregó el funcionario.