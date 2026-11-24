El papa Francisco solía escribir en un diario íntimo y las anotaciones que hizo entre 1992, cuando era Jorge Mario Bergoglio, y 2024 fueron publicadas en un libro editado por Penguim Random House. Entre sus entradas, el pontífice argentino aseguró haber "visto al diablo" en tres ocasiones distintas, según difundió el sitio del Vaticano.

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¿Qué escribió el papa Francisco sobre sus 3 encuentros con el diablo?

En el libro publicado el 24 de noviembre de 2026, que recoge las anotaciones de Bergoglio en su agenda, el papa Francisco habla de las visiones espirituales que tuvo. "He visto al diablo", manifestó en su agenda. Según las entradas, los encuentros fueron tres:

Desde un auto

La primera vez que vio al demonio, Bergoglio todavía se encontraba frente al Arzobispado de Buenos Aires y viajaba en un automóvil, con una mirada contradictoria: “No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”, apuntó sobre la visión.

En una misa

La segunda vez lo percibió "en el coro" durante una misa en una capilla de las Carmelitas de Buenos Aires. Y también describió a sus "ojos amenazantes". “No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego”, recordó.

(Foto: Vatican News)

Durante un viaje a Chile en 2018

El Papa argentino escribió que la presencia del demonio estaba "al acecho" y aseguró que se había infiltrado tras el viaje que realizó a Chile en enero 2018. En concreto, lo escuchó y vio en Roma. “ Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo ”, anotó Francisco en su diario.

”, anotó Francisco en su diario. Fue un momento difícil para la Iglesia Católica, ya que Francisco había defendido al obispo Juan Barros, cuestionado por su vínculo con el sacerdote Fernando Karadima, quien había sido condenado por abusos sexuales.

En medio de las críticas de las víctimas y la prensa, el Papa comenzó a investigar y le dio la razón a quienes acusaban a Barros de encubrimiento. En sus anotaciones, Bergoglio expresa su arrepentimiento y malestar con la situación, pero además recuerda las palabras que escuchó decir al diablo: "' Ahora he conseguido todo lo que quería'".

La última anotación que hace en su diario, el 18 de agosto de 2024, Francisco recordó las primeras dos veces en las que vio al diablo y remarcó que jamás pudo olvidar aquella mirada amenazante.

"La Virgen me ha salvado": su experiencia con las fuerzas del mal

Entre los pasajes del diario, además, Francisco escribió sobre su "crisis espiritual" —que experimentó a comienzos del 2021 hasta 2022 con el agravamiento de su enfermedad— y también se refiere a los "ataques decisivos de las fuerzas del mal". "Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa", había anotado en 2016.

También en sus escritos cuenta haber visto “las puertas del infierno” antes de ir a dormir. En la entrada, fechada el 7 de junio de 2018, el papa Francisco escribió: “La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterrorizó”. Según consignó Vatican News, frente al temor recurrió al rosario y a las oraciones. "La Virgen me ha salvado", escribió Bergoglio.