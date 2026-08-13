Qué dicen los psicólogos sobre las personas que usan la IA como terapeuta

El 19,2% de personas entre 12 y 21 años utiliza un chatbot de inteligencia artificial para pedir consejos relacionados con su salud mental.

Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para hablar sobre sus problemas, pedir consejos o intentar comprender lo que les pasa. La posibilidad de conversar con un chatbot en cualquier momento, sin turnos, costos ni miedo a ser juzgado, convirtió a estas herramientas en una alternativa atractiva para quienes buscan contención emocional. Sin embargo, los psicólogos advierten que existe una diferencia fundamental entre utilizar la IA como herramienta de orientación y convertirla en un reemplazo de la terapia.

Una encuesta de la American Psychological Association (APA) realizada a más de 1.200 psicólogos licenciados en Estados Unidos reveló que el 77% había atendido pacientes que utilizaban inteligencia artificial para cuestiones relacionadas con su salud mental. Además, el 35% señaló que sus pacientes recurrían a la IA como un profesional adicional de salud mental, mientras que el 39% había conversado con personas que utilizaron estas herramientas para intentar autodiagnosticarse.

¿Por qué algunas personas prefieren hablar con una IA?

Los especialistas señalan que parte del atractivo está relacionado con la accesibilidad. Un chatbot está disponible las 24 horas, responde inmediatamente y puede generar la sensación de estar frente a alguien que escucha sin juzgar. Para algunas personas, además, escribirle a una máquina puede resultar menos intimidante que contarle determinados aspectos de su vida a otra persona.

La propia APA reconoce que estas tecnologías pueden reducir algunas barreras para buscar ayuda, como el estigma, la vergüenza, la falta de profesionales disponibles, los costos de la atención y el deseo de resolver los problemas de manera independiente. Al mismo tiempo, la organización advierte que la accesibilidad no significa que estas herramientas tengan las capacidades necesarias para realizar un tratamiento psicológico.

Un estudio publicado en JAMA Pediatrics en junio de 2026, basado en una encuesta representativa de Estados Unidos a 1.009 personas de entre 12 y 21 años, encontró que el 19,2% había utilizado un chatbot de inteligencia artificial para pedir consejos relacionados con su salud mental. Entre quienes lo hicieron, el 42,8% recurría a estas herramientas al menos una vez al mes y el 5,8% lo hacía diariamente o casi todos los días.

¿Qué riesgos existen?

La APA advierte que los chatbots de inteligencia artificial de uso general no fueron creados para realizar psicoterapia ni cuentan necesariamente con validación científica, supervisión clínica o protocolos de seguridad suficientes. También pueden cometer errores, inventar información o reproducir sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados.

Otro problema es que un chatbot puede no tener la capacidad de interpretar correctamente el contexto completo de una persona. En una consulta psicológica, el profesional puede evaluar no solamente las palabras utilizadas, sino también la historia clínica, los antecedentes, los cambios en el comportamiento y otras señales que permiten determinar el nivel de riesgo.

El 19,2% de personas entre 12 y 21 años utiliza un chatbot de inteligencia artificial para pedir consejos relacionados con su salud mental.

La preocupación es todavía mayor cuando aparecen situaciones de crisis. La APA señala que ya se documentaron interacciones en las que sistemas de IA respondieron de manera insegura ante personas vulnerables, incluyendo casos vinculados con autolesiones, consumo de sustancias, trastornos alimentarios, conductas agresivas y pensamientos delirantes.

La Organización Mundial de la Salud también llamó la atención sobre este fenómeno. En marzo de 2026, expertos reunidos con apoyo de la OMS señalaron que el uso creciente de herramientas de IA generativa para brindar apoyo emocional, especialmente entre jóvenes, plantea riesgos porque muchas de estas tecnologías no fueron diseñadas ni evaluadas específicamente para salud mental.

Los especialistas no plantean necesariamente que toda utilización de IA relacionada con las emociones sea negativa. La diferencia está en para qué se utiliza y qué lugar ocupa dentro del cuidado de la salud mental. La APA sostiene que estas herramientas pueden funcionar como complemento de una relación terapéutica, pero recomienda no utilizarlas como sustituto de un profesional capacitado. Es decir, pueden servir para ordenar pensamientos, encontrar información general, preparar preguntas para una consulta o acompañar determinadas actividades de bienestar, pero no deberían convertirse en la única fuente de orientación cuando existe un problema psicológico.

De hecho, la propia APA recomienda que los psicólogos pregunten a sus pacientes si utilizan inteligencia artificial y conversen sobre las respuestas que reciben. La intención no es simplemente prohibir su uso, sino ayudar a las personas a distinguir entre una respuesta que puede resultar reconfortante y una orientación basada en criterios clínicos.