El botón antipánico es una de las herramientas de protección más conocidas en casos de violencia de género, pero no está exenta de fallas. Su principal limitación es que depende de que la víctima identifique el peligro, tenga la posibilidad de reaccionar y logre activarlo a tiempo en una situación de extremo estrés. En un contexto donde los femicidios no cesan —en Argentina se registraron más de 200 víctimas en los primeros nueve meses de 2026, y solo en octubre se contabilizaron 41 casos según datos de organizaciones especializadas—, la necesidad de mejorar los mecanismos de protección resulta urgente. La pregunta que surge es qué ocurre cuando el botón antipánico no alcanza o directamente no se llega a accionar.

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Cómo funciona el sistema dual

Frente a ese vacío, el Sistema Dual de Monitoreo Electrónico propone un cambio de lógica: en lugar de esperar la reacción de la víctima, monitorea de forma simultánea a ambas partes. El agresor lleva un brazalete o tobillera con un transmisor, mientras que la víctima porta otro dispositivo que permite georreferenciar su ubicación en todo momento. El sistema genera alertas automáticas cuando la distancia entre ambos transgrede la medida judicial de restricción perimetral o cuando el agresor ingresa a alguna de las zonas fijas de exclusión. Cuando se produce una alerta, la víctima recibe un mensaje en su dispositivo —texto en pantalla, sonido o vibración— al mismo tiempo que el centro de monitoreo, lo que da curso a la intervención policial inmediata.

La configuración habitual de las zonas de protección establece un mínimo de 500 metros para la zona restringida y de 300 metros para la zona de advertencia, lo que brinda un margen de 800 metros para generar alertas y permitir el accionar policial preventivo. Además, los dispositivos cuentan con alertas específicas para casos de manipulación: si el agresor intenta sacar, romper o abrir la tobillera, el sistema emite avisos de no detección de cuerpo o de corte de la malla. También se reportan la pérdida de señal GPS y la interrupción de la comunicación celular, lo que permite al centro de monitoreo actuar ante cualquier intento de evasión.

Una protección que no depende de la víctima

El centro de monitoreo funciona las 24 horas y sigue la ubicación de ambas personas por vía satelital, verificando en tiempo real que se respete la distancia fijada por la Justicia. La diferencia de fondo es que la protección deja de depender de la reacción de la mujer y pasa a ser responsabilidad del Estado. Para que esta herramienta llegue a más víctimas, es necesario que la decisión judicial, el presupuesto, la infraestructura de monitoreo y respuesta, y el conocimiento de los operadores judiciales avancen de manera coordinada. El sistema dual ya se implementó con éxito en países como Uruguay, España, Portugal, Italia y Francia, donde diversos estudios académicos y evaluaciones internacionales destacaron su utilidad para supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y fortalecer la protección de las víctimas. Con esa articulación, la protección frente a la violencia de género puede pasar de un modelo que reacciona cuando el riesgo ya ocurrió a uno que lo detecta antes de que se concrete.