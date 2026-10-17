Detuvieron al padre de Agostina Páez, la argentina que estuvo presa en Brasil por gestos racistas

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo detenida durante más de dos meses en Brasil por realizar gestos racistas, fue arrestado en las últimas horas. Está acusado de robar dinero el pasado 10 de octubre de un comercio de materiales para la construcción en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

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De acuerdo con la información publicada por el medio local El Liberal, Páez, de 58 años, y su acompañante estaban en el sector de caja de la empresa Lo Bruno cuando una empleada dejó dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. El hombre habría aprovechado una distracción de la cajera para tomar el fajo de billetes y entregárselo a su pareja. Según la denuncia, eran $1.500.000.

Tras recibir un llamado, la Policía revisó las cámaras de seguridad y logró identificar a Páez. Fue el representante de la firma el que se presentó ante las autoridades para formalizar la denuncia, lo que dio inicio a una serie de allanamientos a cargo de efectivos del Departamento Robo y Hurto de Las Termas.

El procedimiento que terminó con la detención se realizó en una propiedad de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Por disposición del juez de Control y Garantías Silvio Salice, los agentes arrestaron a Páez y a su pareja, María Soledad Batule, de 34 años, señalada como presunta coautora del hecho.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4 que pertenece al imputado. Además, incautaron las prendas que Páez habría llevado al momento del robo: un buzo gris con rayas blancas, una campera azul y otra turquesa.

El antecedente de su padre

En abril de este año, Páez había quedado en el centro de otra polémica menos de 24 horas después de que su hija regresara a la Argentina tras estar detenida en Río de Janeiro.

El empresario había ido a un conocido bar bailable del centro de la capital santiagueña, donde fue registrado haciendo los mismos gestos por los que su hija había sido imputada en Brasil en enero.

En los videos que se viralizaron, el empresario afirmaba que él había pagado la multa de US$18.000 que debió afrontar Agostina y aseguraba que no había recibido "un solo peso" del Estado nacional ni provincial. "Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado", decía.

La causa contra Agostina Páez

La abogada argentina permaneció más de dos meses retenida en Brasil y monitoreada mediante una tobillera electrónica. La acusación por injuria racial se inició luego de que se difundiera un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono dirigidos a trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

Después de pasar 45 días con tobillera electrónica en un departamento de la ciudad carioca, la Justicia brasileña resolvió en una audiencia que podía regresar a la Argentina tras pagar una caución de US$18.000.