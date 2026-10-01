La Policía Bonaerense detuvo este jueves por la tarde en Tigre a Alejandro Daniel Sofía, el acusado por el femicidio de Mili Aixa Dana, la joven de 20 años encontrada este miércoles en el Dique de Luján. El presunto femicida fue arrestado en la casa de su abuela, donde se encontraban vecinos y familiares de la víctima que manifestaron su enojo y pretendían atacar al detenido, según imágenes del móvil de los medios presentes en el lugar.

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Sofía se encontraba prófugo tras el femicidio de Aixa y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual, a cargo de Mariela Miozzo, que interviene en la investigación. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, personal de la DDI de San Isidro y de la SubDDI Tigre estableció que la joven sufría violencia de género por parte de su expareja, que ya había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas en perjuicio de la víctima.

Vecinos se expresan su enojo en la casa de la abuela del detenido (Captura de pantalla).

Los vecinos tiraron piedras, tierra y cualquier elemento que tenían a mano contra la casa donde fue arrestado el presunto femicida. En diálogo con TN, los vecinos reclamaron la presencia del intendente y denunciaron que Sofía habría "golpeado a varias jóvenes" y cometido otros delitos.

Los antecedentes

El 4 de diciembre del 2025, la joven compartido en su cuenta de Facebook en la que contaba que había accionado contra su ex pareja. "La denuncia ya está hecha. Tiene una perimetral y por 300 metros no se puede acercar a mi domicilio, y menos a mí.

"Gracias a todos por preguntar. Estoy bien y gracias a Dios viva, como dije. Lo comparto acá porque le puede pasar a cualquier chica. Hoy cuento, mañana no sé", había publicado la joven. El detenido recuperó su libertad el 12 de julio de este año. A partir de las tareas investigativas, peritajes, testimonios, intervención del médico de Policía y otras diligencias de campo, los investigadores determinaron que el señalado sería el autor material del hecho.

El mensaje de la víctima en redes sociales (Captura de pantalla).

La víctima fue hallada por su propio padre, cuando volvió de trabajar, en el domicilio que ambos compartían. Según confirmaron diversos familiares, y luego su papá, la encontraron ahoracada y semidesnuda.Tras el hecho, pasadas las 5 de la madrugada, el detenido subió un video a sus redes sociales despidiéndose de sus amigos y desde se encontraba prófugo.

La investigación también estableció que Sofía le había enviado mensajes a su amigo Lautaro Isaías Paiz, de 24 años, en los que manifestó que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. De acuerdo con el material reunido hasta el momento, los investigadores presumen que el escenario del crimen podría haber sido montado por Sofía con el objetivo de ocultar su presunta autoría.

El momento de la detención de Alejandro Sofía (Captura de pantalla).

El padre de Aixa: "Me arrancaron la vida"

Este jueves, Antonio, el padre de la víctima, contó en diálogo con C5N las horas de horror que volvió tras regresar del trabajo: "Llego a las 8:05 de la mañana, abro la puerta, subo y encuentro a mi hija ahorcada. Arriba de la mesa había una foto de ellos, de cuando estaban juntos. En la pieza había todo un revuelto de frazadas, ropa y demás. En la desesperación la quise agarrar, pensaba que estaba viva. La abracé y se me llenaron las manos de sangre".

Entre lágrimas relató que pidió ayuda a los vecinos ya que no podía desatarla. "Fueron a buscar a la ambulancia y yo me quedé con Aixa, estaba toda fría. Estaba muy fría, toda marcada, todo lastimada. Pido que hagan justicia y que lo encuentren. Me arruinó la vida, búsquenlo por favor", exclamó desesperado.

"La soga no es mía, no estaba en mi casa, todo fue premeditado", aseguró Antonio y subrayó que tenían contacto constante con su hija, quien le avisaba dónde estaba, qué hacía y cuándo llegaba a la casa. "Me avisaba cuando iba al gimnasio, cuando iba a vóley, cuando llegaba. Me avisó que llegó a casa, tuvimos dos o tres charlas más, me hizo un par de chistes y me dijo que se iba a dormir. Como sabía que era así, no le mandé más mensajes. Y cuando llego al otro día, la encuentro así. Ella era todo para mí".