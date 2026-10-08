Queda a 50 km de CABA: el destino de Buenos Aires que se llena de flores en primavera y festeja la Fiesta Nacional de la Flor

Escobar está listo para volver a llenarse de colores, perfumes y música, y ofrecer una de las escapadas más atractivas de la provincia. Este viernes comenzó la 63ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos bonaerenses más tradicionales, que se desarrollará hasta el lunes 12 de octubre en el Predio Floral de Belén de Escobar.

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La exposición abrirá sus puertas al público el próximo sábado, con una propuesta que suma producción florícola con espectáculos, gastronomía, charlas y actividades pensadas para toda la familia. El predio está ubicado en Mateo Gelves al 1050.

La música tendrá un lugar destacado durante las primeras jornadas, con una grilla que reunirá a grandes nombres del folklore y el rock nacional. El plato fuerte fue sin dudas Fito Páez, quien se presentó el pasado domingo.

Fito Páez, Lebón, Aznar y Los Manseros

La programación musical comenzó con Los Manseros Santiagueños, encargados de abrir los shows principales. El sábado llegó el turno de David Lebón y Pedro Aznar, quienes presentaron “Serú Girán por Lebón y Aznar”, un recorrido por las canciones de una de las bandas más importantes del rock nacional.

El domingo finalmente tuvo lugar el recital más esperado de la edición. Fito Páez, quien venía de presentarse en Mar del Plata y de volverse viral por reaccionar ante el accionar de la seguridad del estadio, que violentamente hacía sentar a los espectadores que querían bailar, brindó un enérgico show y volvió a brillar en el escenario.

La agenda de la Fiesta no se limitará a la música. Uno de los momentos tradicionales será el desfile de carrozas, que está previsto para el sábado 10 de octubre a las 19, mientras que el domingo 11 se realizará la elección de embajadoras y embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor.

Flores, gastronomía y entradas

Las flores volverán a ser las grandes protagonistas de la celebración. En esta edición, la Alstroemeria fue elegida como flor insignia, una especie reconocida por la variedad de sus colores, asociada con la amistad y el afecto.

Durante las diez jornadas habrá exposiciones, propuestas gastronómicas, charlas, espectáculos y actividades familiares. En cuanto a precios, las entradas generales para los espectáculos cuestan $15.000 para mayores de 11 años. En el sector delimitado de gradas ascienden a $30.000.

Jubilados y pensionados abonan $12.000 y los menores de 10 años ingresan gratis. Los residentes de Escobar cuentan, además, con descuentos y promociones especiales. Los tickets pueden adquirirse online a través del sitio oficial del evento o de manera presencial en la boletería del Teatro Seminari, en Mitre 451, Belén de Escobar.