Descuentos de hasta el 43% en bicicletas: en qué supermercados conseguirlos

En un contexto donde la movilidad sustentable vuelve a ganar terreno, las bicicletas reaparecen como un bien codiciado. A esa tendencia se suma ahora una batería de descuentos agresivos impulsados por los grandes supermercados, que buscan dinamizar el consumo más allá de los alimentos.

Carrefour, Coto y Jumbo publicaron en sus tiendas online promociones con rebajas que llegan hasta el 43% sobre el precio de lista, según el modelo y la cadena.

Coto: rebajas del 35% y fuerte presencia en bicicletas infantiles

Coto se posiciona como uno de los supermercados con mayor variedad y descuentos homogéneos. La mayoría de las bicicletas incluidas en la promo tienen 35% de rebaja y se pueden pagar en tres cuotas sin interés.

En el segmento infantil, se destacan modelos de balanceo y bicicletas rodado 12 con licencias populares como Paw Patrol y Blues Clues, que bajan de $179.999 a $116.999,35. También aparecen opciones más económicas, como la Bicicleta Balanceo BOX, que queda en $39.649,35.

Para adultos, Coto ofrece bicicletas de montaña SPX rodado 26 y 29, con precios que caen de $449.000 a $291.850, una rebaja significativa en un rubro que suele estar dolarizado.

Todas las bicicletas en oferta en Coto

Bicicleta Balanceo BOX 12″ – 35% off – $39.649,35 (precio regular: $60.999) – 3 cuotas sin interés de $13.216,45.

Bicicleta Infantil con ruedas BLUES CLUES 12″ – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.

Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.

Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Chase – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.

Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Marshall – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.

Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Skye – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.

Bicicleta Infantil con ruedas Box UNILAM 12″ – 35% off – $39.324,35 (precio regular: $60.499) – 3 cuotas sin interés de $13.108,12.

Bicicleta Infantil con ruedas Box UNILAM 12″ – 35% off – $71.499,35 (precio regular: $109.999) – 3 cuotas sin interés de $23.833,12.

Bicicleta Mountain Bike BT1 SPX 26″ rojo y blanco – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.

Bicicleta Mountain Bike BT3 SPX 26″ azul – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.

Bicicleta Mountain Bike BT3 SPX 26″ verde – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.

Bicicleta Mountain Bike BT2 SPX 29″ negro y azul – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.

Carrefour: hasta 43% de descuento y cuotas largas

Carrefour concentra las mayores rebajas del mercado, con descuentos que van del 20% al 43%, especialmente en bicicletas de montaña. El caso más llamativo es el de las MTB Randers KAWILL rodado 29, que pasan de $753.854 a $427.359, lo que marca el tope de descuento de la liquidación.

La cadena también suma bicicletas de aluminio y acero de la línea Jeico, con rebajas del 32% y opciones de tres cuotas sin interés, además de planes más extensos —hasta 12 cuotas— a través de Mi Carrefour Crédito.

En bicicletas urbanas y de paseo, los descuentos son más moderados, pero siguen siendo relevantes: modelos rodado 26, 20 y 16 quedan entre $199.992 y $279.992, con financiación amplia.

Todas las bicicletas en oferta en Carrefour

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle M negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L gris – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta MTB Acero Jeico F1 R29 21v talle L roja – 32% off – $263.659 (precio regular: $390.613) – 3 cuotas sin interés.

Bicicleta Mountain Bike rodado 29″ Jordan MTB negra – 20% off – $391.992 (precio regular: $489.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y dorada talle S – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y gris talle L – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL gris y amarillo talle M – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).

Bicicleta todo terreno Dolphin rodado 26 azul – 20% off – $279.992 (precio regular: $349.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta rodado 16 paseo lujo – 20% off – $199.992 (precio regular: $249.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta R20 paseo lujo – 20% off – $239.992 (precio regular: $299.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.

Bicicleta Kids rodado 16 violeta Philco – 20% off – $239.999 (precio regular: $299.999) – pago contado (solo envío).

Jumbo: descuentos más acotados, pero marcas reconocidas

Jumbo se suma a la tendencia, aunque con rebajas más moderadas del 15%. Su propuesta se apoya en marcas conocidas y planes de financiación sin interés.

Entre las ofertas figura la Jordan de aluminio rodado 29, que baja a $416.491,50, y la Jordan urbana rodado 26, que queda en $336.591,50. También aparece la Eurobike Ibiza 3.0 Plus MTB, con un precio promocional de $501.491,50, todas con hasta 12 cuotas sin interés.

Todas las bicicletas en oferta en Jumbo

Bicicleta Rodado 29 de aluminio Jordan – 15% off – $416.491,50 (precio regular: $489.990) – 12 cuotas sin interés y 3 cuotas sin interés.

Bicicleta Rodado 26 Paseo Urbana Jordan – 15% off – $336.591,50 (precio regular: $395.990) – 12 cuotas sin interés y 3 cuotas sin interés.

Bicicleta Eurobike Ibiza 3.0 Plus MTB rodado 29 talle M – 15% off – $501.491,50 (precio regular: $589.990) – 12 cuotas sin interés y 3 cuotas sin interés.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Las promociones están disponibles exclusivamente online y dependen del stock, la zona y las condiciones logísticas de cada cadena. Algunos modelos solo admiten envío a domicilio y otros restringen la financiación a medios de pago específicos.

Además, los precios pueden modificarse sin previo aviso, por lo que se recomienda verificar costos de envío, plazos de entrega y compatibilidad con promociones bancarias antes de cerrar la compra.