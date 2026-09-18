Descuento del 50% en un outlet Nike para comprar zapatillas y ropa: cómo obtenerlo

El outlet de Nike vuelve a ofrecer una oportunidad para conseguir zapatillas y ropa deportiva con importantes rebajas. Durante septiembre, la tienda online oficial de la marca en Argentina reúne productos con descuentos de hasta el 50%, con alternativas para hombres, mujeres y chicos.

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Entre las opciones aparecen zapatillas para running y uso urbano, botines de fútbol, camisetas de clubes y selecciones, prendas de entrenamiento y accesorios. Algunos modelos redujeron su precio a la mitad y se pueden encontrar desde $64.999, aunque tanto los valores como los talles disponibles pueden cambiar por el stock.

Zapatillas Nike con 50% de descuento

La sección Oportunidades concentra algunas de las principales rebajas del outlet. Entre las zapatillas que figuran con un descuento del 50% aparecen modelos para diferentes usos y actividades.

Algunas de las ofertas relevadas son:

Nike Charge Suede: de $129.999 a $64.999 .

de $129.999 a . Nike Downshifter 13: de $149.999 a $74.999 .

de $149.999 a . Nike Terra Manta: de $149.999 a $74.999 .

de $149.999 a . Nike Flex Experience Run 12: de $154.999 a $77.499 .

de $154.999 a . Nike Field General: de $164.999 a $82.499 .

de $164.999 a . Nike Terra Manta para hombre: de $179.999 a $89.999 .

de $179.999 a . Nike SB Blazer Low Pro GT: de $179.999 a $89.999.

También hay modelos con descuentos inferiores. Por ejemplo, la Nike Air Max Dn para mujer aparece a $221.999, frente a un precio anterior de $369.999, lo que representa una rebaja del 40%.

Botines y camisetas también tienen rebajas de hasta 50%

El outlet también concentra ofertas para quienes buscan productos vinculados al fútbol. Entre los botines aparecen modelos como el Nike Phantom GX 2 Academy FG, que pasó de $199.999 a $99.999, con una rebaja del 50%.

También se ofrecen el Nike Mercurial Vapor 16 Academy FG a $109.999, el Nike Tiempo Legend 10 Club FG/MG a $71.999 y el Nike Phantom GX 2 Club FG a $77.999. Antes de comprar, es importante revisar para qué superficie está diseñado cada botín.

Nike.

En indumentaria, algunas de las opciones con mayores descuentos son la Nike Total 90 Camiseta de Fútbol, a $89.999; la camiseta local de Uruguay 2024/25, a $64.999; y el short visitante de Uruguay 2024/25, a $42.499. Estos tres productos figuran con una rebaja del 50%.

La liquidación también alcanza a la ropa deportiva. La Nike Club Henley baja de $109.999 a $54.999, mientras que el chaleco Nike Project F.R.O.G. pasa de $319.999 a $159.999, ambos con una reducción del 50%. También hay camperas, remeras, shorts y buzos con descuentos de entre 30% y 40%.

Cómo obtener el descuento de Nike

Para acceder a las ofertas no es necesario aplicar un cupón: los productos aparecen con el precio rebajado en la tienda online oficial de Nike Argentina, dentro de la sección Oportunidades. Allí se pueden utilizar filtros por categoría, género y actividad para encontrar los artículos disponibles.

Una alternativa para localizar rápidamente las mayores rebajas es ordenar el catálogo según el porcentaje de descuento. De esta manera, se pueden identificar los productos que alcanzan el 50% de descuento.

El beneficio, sin embargo, está sujeto a disponibilidad. Los talles, colores y unidades pueden agotarse y los precios pueden actualizarse, por lo que conviene verificar esos datos antes de confirmar la compra. En el caso de los botines, además, es fundamental comprobar que la superficie para la que fueron diseñados coincida con el uso que se les dará.