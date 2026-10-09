Descubren en Egipto un cocodrilo extinto de 45 millones de años que cambia la historia evolutiva

Un equipo internacional de paleontólogos identificó una especie extinta de cocodrilo a partir de fósiles encontrados en la Formación Mokattam, ubicada en el norte de Egipto. Entre los restos, destaca un cráneo casi completo recuperado en la década de 1920, proveniente de una capa de piedra caliza de aproximadamente 45 millones de años, la misma que sirvió para construir la Gran Esfinge y otros monumentos en Giza.

{{{htmlAmp}}}

El reptil fue bautizado como Herugavialis cairensis y pertenece al grupo de los gaviales, reconocidos por su hocico largo y estrecho. Durante años, estos fósiles se atribuyeron erróneamente al género Tomistoma, conocido como falso gavial. Sin embargo, nuevos análisis anatómicos, tomografías computarizadas y estudios evolutivos demostraron que este ejemplar pertenece a un linaje diferente y hasta ahora desconocido.

El estudio, publicado en Royal Society Open Science, señala que este gavial habitó un ambiente marino poco profundo que cubría parte del actual Egipto durante el Eoceno medio. Su dentadura afilada y hocico delgado indican que su dieta estaba basada en la captura de peces, adaptándose perfectamente a ese ecosistema marino.

Paul Burke, investigador del Museo Sueco de Historia Natural y líder del equipo, explicó que la revisión del fósil con tomografías permitió observar estructuras internas del cráneo y analizar más de 300 características anatómicas comparándolas con especies vivas y extintas. “Este fósil ha sido señalado como problemático porque se le asignó el mismo nombre de género que a una de las especies existentes”, aclaró Burke, destacando la importancia del hallazgo para entender la evolución de los gaviales y su relación con otros crocodilianos.

El cráneo hallado en la década de 1920 no pertenecía al género Tomistoma, sino a un linaje desconocido de los cocodrilos (Royal Society Open Science)

Entre las características de Herugavialis cairensis, sus dientes puntiagudos y órbitas oculares elevadas sugieren que podía mantener los ojos sobre la superficie del agua mientras permanecía parcialmente sumergido, al igual que algunos de sus parientes actuales. Además, convivió con al menos dos especies más de gaviales en un ecosistema que también albergaba peces óseos, tiburones y ballenas primitivas.

La explicación de los expertos sobre los cocodrilos de África

Este descubrimiento amplía el registro de gaviales en el Mediterráneo antiguo, una región que durante los últimos 50 millones de años fue refugio de una gran diversidad de cocodrilos. Según los autores, estos reptiles habitaron ambientes mediterráneos entre hace 66 y 23 millones de años, mucho más allá de su actual distribución en el subcontinente indio y el sudeste asiático, donde sobreviven hoy solo dos especies: el gavial indio y el falso gavial.

Los investigadores destacaron que las aguas poco profundas que cubrían el norte de África en el Eoceno proporcionaban un ambiente ideal para estos depredadores. Paul Burke agregó que la diversidad de crocodilianos en la región fluctuó con los cambios en la temperatura global y el nivel del mar, y que todos estos reptiles desaparecieron del Mediterráneo hace cerca de seis millones de años, tras la desecación de esa cuenca.