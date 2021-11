Jurassic Park se hace realidad: un argentino integra el equipo de paleontólogos que revivirán un mamut

El biotecnólogo argentino Ramiro Perrota ganó una beca de la universidad de Harvard para trabajar junto a un grupo de genetistas que buscan crear un híbrido entre el mamut y el elefante actual.

Si algo dejó en claro la icónica saga de aventuras y ciencia ficción Jurassic Park es que cuando los humanos juegan con biotecnología, las cosas salen muy mal. Los dinosaurios descontrolados del clásico de Steven Spielberg podrían dejar de ser ficción dentro de poco tiempo, ya que hay planes de acción para revivir criaturas prehistóricas. La noticia más reciente en torno a estos procesos tiene como protagonista al biotecnólogo argentino Ramiro Perrota, quien ganó una beca en la universidad de Harvard para trabajar con un grupo de genetistas que buscan crear un híbrido entre el elefante actual y el mamut de la Era de Hielo.

Perrota es becario doctoral del Conicet y se ganó una beca para ir a estudiar y trabajar en extinción en la Universidad de Harvard. “Es un proyecto a largo plazo, con la tecnología que hay hoy en día, en cinco o diez años vamos a poder tener a este animal dando vueltas por acá otra vez”, aseguró. No obstante, el científico explicó que esto no tiene nada que ver con Jurassic Park. Es que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y se cree que en más de 6,5 millones de años ya no quedan restos del ADN, por la degradación que sufre, incluso si ese ADN está conservado a la temperatura óptima, de aproximadamente -5 grados.

Lo que se quiere hacer ahora es un híbrido de un elefante y un mamut, utilizando la información genética codificada que se encontró en los restos fósiles de los mamuts, en Siberia, congelados en el permafrost. El ADN estaba degradado, sin embargo hay piezas que pueden ser leídas y lo que se hizo fue reconstruir el genoma de esta especie extinguida y se lo comparó con el genoma del elefante, que resultaron ser muy similares. El pariente más cercano del mamut hoy en día es el elefante asiático que tienen una similitud del 99,6% del genoma.

Revivir mamuts para mitigas los efectos del cambio climático

Para modificar el ADN hoy en día existe ingeniería genética para la edición de genes. De hecho, el año pasado el premio Nobel de química fue para Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, descubridoras de la herramienta para edición genética CRISPR. Utilizando esta herramienta se puede transferir la información contenida en el genoma del mamut a las células del elefante y generar el híbrido.

Perrota contó que hay dos principales objetivos. El primero es mitigar los efectos del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero y el segundo es la conservación de especies en peligro de extinción, como el elefante asiático y el elefante africano. Pero, ¿cómo pueden los mamuts ayudar respecto al clima? el biotecnólogo explicó que durante los inviernos, en el permafrost, en la zona de Siberia, el norte de Rusia, se depositan capas de nieve que actúan de una forma aislante sobre la tierra. En la tierra hay materia orgánica, atrapada durante millones de años, que cuando se eleva la temperatura, esa capa que está actuando de forma aislante hace que se eleve la temperatura del suelo y empiece a descomponerse generando gases de efecto invernadero.