"La mente detrás" del caso Loan: el exmarino criticó a la querella por las acusaciones y apuntó al periodismo con un escrito judicial

A pocas semanas de cumplirse 8 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña tras el almuerzo en el paraje El Algarrobal y en medio de la feria judicial, el abogado de los padres del menor sorprendió a todos asegurando que hay "un 98% del caso reconstruido” y señaló a Carlos Pérez y a Victoria Caillava como el eslabón esencial de la cadena ya que ellos conocerían “el 2% restante”. Esas afirmaciones generaron muchísima expectativa ya que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la Cámara Federal deben resolver una serie de interrogantes que abarcan desde nuevas detenciones hasta la confirmación de las imputaciones de los 7 detenidos.

Poco después de que esas afirmaciones se convirtieran en títulos nacionales, la defensa del matrimonio acusado presentó un escrito ante la Justicia donde critica las expresiones de Juan Pablo Gallego y pide proteger el debido proceso. Además cuestionó que se haya señalado a Carlos Pérez como “la mente detrás del hecho” y que la querella asegure que “hay roles definidos” ya que a esta altura de la investigación “aún no existe” y señala que “no hace más que distorsionar información que afecte a toda la sociedad”. En el escrito al que tuvo acceso El Destape, el abogado Ernesto Tito González destacó que “estamos ante una etapa procesal donde se ha procesado a siete personas, entre ellas mis asistidos, no podemos obviar que nos encontramos pendientes a la resolución de la excelentísima Cámara de Apelaciones de Corrientes, dando lugar a la posibilidad de que la situación procesal de los imputados cambie significativamente”.

Después de esa descripción, el abogado de Carlos Pérez ensayó una crítica a las coberturas periodísticas y señaló que “la utilización de los medios masivos para direccionar causas nobles como la búsqueda de un menor desaparecido no debe ser permitida bajo ninguna circunstancia”. Allí, el abogado Ernesto González destacó que hay “dos aspectos fundamentales que entran en conflicto, la necesidad de los medios de comunicación de informar y la necesidad de que la justicia respete los tiempos del proceso legal” y señaló que son “dos mundos diferentes que no se comprenden del todo pero deben coexistir y relacionarse”. En su crítica, el abogado de Carlos Pérez y Victoria Caillava afirmó que “los medios necesitan de la justicia para poder informar pero la justicia no depende de los medios para cumplir su labor” y destacó que “en muchos casos la justicia prefiere que los medios no intervengan ya que suelen dificultar el trabajo judicial”. Además, el abogado defensor señaló que “los medios de comunicación son agentes de control social que promueven la formación de la opinión pública”.

Pese a las críticas y a señalar publicaciones con el testimonio y las teorías que presentó el abogado Juan Pablo Gallego, la defensa de Carlos Pérez destacó la importancia del derecho a recibir información y la libertad de expresión aunque aseguró que “la aceptación de la violencia surge de contemplación de ese tipo de situaciones” y que “el tratamiento audiovisual produce efectos reales en la psiquis humana” y “ejerce una enorme influencia en los espectadores”. Después de esas críticas, el abogado Ernesto Tito González afirmó que “no buscan el silencio de la querella sino a concientizar sobre la información de por sí errónea y distorsionada que presenta a la sociedad”.

De esta manera, el defensor pidió que la Justicia “sancione comportamientos irrespetuosos” como de los que acusa a la querella y pidió que la Jueza Pozzer Penzo “actúe en consecuencia con la mesura y altura que merecen las circunstancias ya que estamos ante los dichos de la parte querellante legalmente constituida”. Así, entre críticas y pedidos de protección y sanciones, el defensor de Carlos Pérez y Victoria Caillava reclamó que tal como señaló la Justicia se “guarde reserva del expediente, información y documentación” y que el abogado querellante Juan Pablo Gallego no plantee hipótesis en medios de comunicación “sino en el marco del expediente”.