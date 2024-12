Cuando se cumplen 174 de la desaparición de Loan Danilo Peña tras el almuerzo familiar en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo procesó con prisión preventiva a los 7 imputados. Los acusó de la sustracción y ocultamiento del menor, basándose en los artículos 146 y 45 del Código Penal y también acusó por amenazas al ex comisario Walter Maciel y a la ex funcionaria María Victoria Caillava, según el artículo 55 del Código. En el escrito, la jueza hace una distinción con el ex comisario Maciel, a quien acusa de ser partícipe en la sustracción pero además lo imputa por el encubrimiento agravado.