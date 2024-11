Caso Loan y las últimas noticias hoy 23 de noviembre: el minuto a minuto de su búsqueda

Por ahora no hay pistas claras sobre que ocurrió el día que desapareció Loan Peña, pero sus padres José Peña y María Noguera no se rinden y luchan todos los días por encontrarlo. En una entrevista reciente, en Poco Correctos, ambos pidieron que no se abandone la investigación luego de que su abogado Juan Pablo Gallego asegurara en repetidas ocasiones que "se intentó cerrar la causa, se desvió y se entorpeció" desde el primer momento.

“Él no se podía perder, no conoce ese monte. Él fue con un año y después fue cuando tenía cinco años”, dijo la madre, María Noguera, durante la entrevista, y recordó cómo fue la despedida antes de irse al almuerzo: “Me dijo, ‘mami, nos vemos más tarde’”. Mientras que marcó: “Quiero saber algo de Loan, que no salgan los presos, que se sepa de Loan, qué hicieron ese día. Y si fue un accidente, quiero saber dónde lo dejaron. Quiero encontrarlo sano y salvo”, reclamó en medio del llanto. “No puedo estar con este dolor sin saber nada de él”, cerró.

Por su parte, José afirmó que piensa “todos los días” en su hijo. “Estamos conmocionados porque no sabemos nada de él. Seguimos buscándolo”, aseguró. En cuanto a su hermana, Laudelina, volvió a manifestar su desconcierto sobre el motivo por el que plantó el botín en el lodazal. “No sé por qué habrá hecho eso. Yo, motivos, nunca le di”, agregó. Mientras que descartó la hipótesis del supuesto accidente que planteó Laudelina.