Desaparición de Loan

Caso Loan: los últimos escándalos que rodearon la causa que no se esclarece

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 26 minutos

El exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por malversación

El abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un nuevo juicio. Los detalles.

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Hace 1 hora

La declaración de la abuela Catalina que encendió las alarmas en el caso Loan

Hace 2 horas

Caso Loan: el vínculo de Tim Ballard con la causa que sigue resonando

