Caso Loan: el abogado del caso que irá a juicio por corrupción

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

El exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por malversación

El abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un nuevo juicio. Los detalles.

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Las duras palabras del papá de Loan contra Laudelina, su hermana: "Mintió"

A un año de la desaparición del pequeño, los padres de Loan confían que alguno de los acusados se quiebre y confiese frente a la Justicia.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña en el paraje El Algarrobal, cerca de la ciudad correntina de 9 de Julio, la familia del pequeño está esperanzada en que antes o durante el juicio alguno de los siete procesados cuente qué pasó, qué hicieron y dónde está el pequeño que desapareció después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. El reclamo por la confesión volvió a surgir de la mamá de Loan, María Noguera, que habló con algunos medios correntinos que hicieron una vigilia por el aniversario.

Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

