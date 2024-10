Cambios claves en el caso Loan: cambian los abogados y aparecen nuevas estrategias

A más de cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza Pozzer Penzo recibió el aval para continuar con la instrucción de la causa hasta marzo del año próximo. El pedido, avalado por la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Corrientes, tiene que ver con la magnitud de las pruebas incorporadas y con la necesidad de incorporar más medidas en busca de resolver la causa. Con este aval, la jueza incorporó nuevas testimoniales y los imputados cambiaron de estrategia.

El ex comisario de la localidad correntina de 9 de Julio, Walter Maciel, presentó un escrito ante la Justicia para revocar en el cargo a su abogado defensor, Miguel Ángel Pierri. Inmediatamente y tras conocer ese escrito, el letrado emitió un comunicado ante la Jueza en el que describió las tareas realizadas para solicitar que se le regulen honorarios. En ese escrito, los abogados explicaron que fueron cuatro letrados del equipo de Miguel Ángel Pierri los que trabajaron en la causa, “asesorándolo, velando decenas de horas de estudio en asesoramiento en entrevistas personales en su lugar de detención de Goya, Corrientes, inclusive, por un representante de mi estudio en Salta, donde también estuvo detenido. Lo asistimos en sus actos de defensas principales, indagatoria y ampliación de indagatoria, concurrimos a todas las audiencias señaladas por distintos actos procesales ante la Cámara Federal, inclusive participamos de las audiencias imputativas y demás deposiciones de testigos siendo esta virtuales y extensísimas; visitamos en día feriado su unidad de detención de Marcos Paz a efectos de interiorizarlo de la evolución de su situación procesal”, destacaron a la jueza.

Con ese detalle, el equipo del abogado Miguel Ángel Pierri en comunicación con El Destape aseguró que considera que “los honorarios profesionales no pueden ser inferiores a 60 millones de pesos” y destacó que se reservan la posibilidad de “las acciones cautelares ejecutivas en resguardo de nuestros honorarios”. Además, en el escrito, destacó que Maciel y su familia les plantearon “su intención de iniciar varias acciones criminales y de daño contra diferentes programas de televisión y/o periodistas, siendo la base manifestación vertidas por éstos, por distintos entrevistados y por conductores de diferentes ciclos”, algo que desde el estudio de abogados de Pierri se negaron”. A partir de esto, es que los letrados le solicitaron a la Jueza “la regulación de los honorarios profesionales” y quedaron alejados de la defensa.

Otro de los acusados que cambió de estrategia es Antonio Benítez. El tío de Loan y uno de los principales acusados de la sustracción y ocultamiento del menor envió una carta de puño y letra a la Justicia donde solicitó la revocación del poder de su abogado, Ricardo Osuna y a partir de ahora será defendido por un defensor público. En comunicación con El Destape, el Dr Osuna confirmó que dejó de defender a Benítez. El llamativo cambio se da pocos días después de que Osuna lograra que Benítez fuera trasladado a un hospital para realizarse estudios ya que aseguraba estar sufriendo por su salud en el contexto de encierro. En las últimas semanas, además de haber pedido los estudios médicos, el Dr. Osuna tuvo un cruce con la abogada de Laudelina, la pareja de Antonio, a quien acusó de fraguar la carta que la tía de Loan le escribió a la jueza para negarse a ampliar su indagatoria y por lo que posteriormente fue trasladado a otro penal.

Tras conocerse estos cambios, algunas fuentes judiciales aseguran que no sería raro que Laudelina Peña tome el mismo camino que su pareja, Antonio Benítez, y cambie de abogado. La mujer está ahora detenida en un Penal de la Provincia de Mendoza y, según relató la abogada Mónica Chirivín a El Destape, sigue recibiendo llamadas de su pareja. Es por esto que no sería extraño que conozca de la estrategia de Benítez y pueda optar por una situación similar y pasar a ser defendida por un defensor oficial.

Los cambios de abogados generan movimientos en la investigación que lleva adelante la Jueza Cristina Pozzer Penzo, que la definió como “una causa de suma gravedad y de difícil investigación”. Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que no descartan que los cambios de defensores puedan traer nuevas estrategias que lleven consigo pedidos de ampliaciones de indagatorias aunque no serían durante estas primeras semanas. Mientras tanto, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Pérez, Victoria Caillava, Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi continúan detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña a la espera de definiciones en su procesamiento y, por qué no, posibles excarcelaciones.