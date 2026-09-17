Demoras en el Tren Roca por choque en Bernal: cómo continúa el servicio

Durante la mañana de este jueves, el ramal Bosques (vía Quilmes) del Tren Roca circula con servicio demoras a raíz de un arrollamiento ocurrido en la estación Bernal. El incidente obligó a limitar la prestación y generó complicaciones para miles de pasajeros que dependen de este recorrido. Pasadas las 8, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes reanudaron sus servicios completos pero con demoras.

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De acuerdo a la información aportada, el siniestro ocurrió minutos antes de las 07.00 cuando una formación del Tren Roca, del ramal La Plata, embistió a una persona. Debido al accidente y el operativo, el servicio operó desde Berazategui hasta Bosques, mientras que el ramal La Plata también circuló limitado entre Quilmes y La Plata.

Luego del procedimiento en el lugar, desde Trenes Argentinos indicaron que los ramales que resultaron afectados reanudaron sus servicios completos, aunque continúan las demoras. Las complicaciones en los servicios provocaron quejas de los usuarios, quienes en las redes sociales están manifestando que los colectivos “viajan llenos” y que “está complicado ir al trabajo”.