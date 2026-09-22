Demoras y cancelaciones en el tren Sarmiento tras un choque en Ramos Mejía

Durante la mañana de este martes, el servicio del tren Sarmiento se vio afectado por demoras y cancelaciones luego de que una formación colisionara con un automóvil en la zona de Ramos Mejía. El incidente fue informado a las 8.21 por la cuenta Info Tren Sarmiento, que advirtió sobre las dificultades en la prestación y recomendó a los pasajeros considerar modificaciones en sus traslados.

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En este marco, desde Trenes Argentinos detallaron a El Destape que “una formación tuvo un un roce con un vehículo a las 8.10 en el paso a nivel Monteagudo de Ramos Mejia”. Desde el incidente, el servicio Once-Moreno circula con demoras y cancelaciones por vías alternativas. “Alrededor de las 9 el tren del incidente reanudó marcha sin embargo, continúan con demoras por las secuelas del incidente”, cerraron las fuentes oficiales.

En paralelo, usuarios habían reportado minutos antes inconvenientes técnicos en la estación Liniers, ubicada en el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, lo que ya generaba demoras en la circulación.

Tren Sarmiento: qué estaciones afecta

Cabe recordar que la cabecera porteña del Sarmiento se encuentra en Once, en el barrio de Balvanera, frente a Plaza Miserere. Desde allí, el recorrido conecta estaciones de la Capital como Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers, y al cruzar la General Paz une la zona del Abasto con el oeste del Gran Buenos Aires, pasando por Ciudadela, Ramos Mejía, Morón e Ituzaingó.