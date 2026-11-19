La violencia contra las mujeres y niñas está superando una nueva frontera: las agresiones digitales emergentes vinculadas a tecnologías generativas con Inteligencia Artificial. Hasta ahora, los índices que estaban midiendo de manera incipiente este fenómeno se centraban entre las adolescentes, con la escuela como escenario. Ellas fueron las primeras en levantar la voz, pero las mayores de edad también están afectadas: un nuevo informe da cuenta de que 1 de cada 6 personas (17%) en Argentina ya estuvo expuesta o recibió imágenes íntimas de mujeres o niñas desnudas o violentadas creadas o alteradas.

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El dato termina de configurar una foto de las violencias en todo el país, donde el 88% de las mujeres ha vivido hechos de violencia, aunque el 35% no los identifica inicialmente como tales, de acuerdo al Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, desarrollado por Fundación Instituto Natura y Avon.

“Este Índice nos permite mirar con más profundidad una realidad que muchas veces permanece invisibilizada. Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas”, afirmó Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina.

Su objetivo era, justamente, monitorear de forma cuantitativa si la sociedad argentina registra transformaciones reales en su capacidad para reconocer, problematizar, nombrar y actuar ante las diversas modalidades de violencia hacia las mujeres, a partir de encuestas en todo el paìs.

Del informe se desprende que hay una brecha marcada entre la percepción espontánea y el reconocimiento efectivo de las agresiones: ante una consulta abierta, el 53% de las mujeres manifiesta haber sufrido discriminación o violencia de género. Sin embargo, al presentar situaciones concretas de la vida diaria, el registro asciende al 88%. 1 de cada 3 mujeres (35%) no identifica inicialmente que situaciones de maltrato psicológico, control o violencia patrimonial constituyen violencia de género. Entre las vivencias relevadas, 7 de cada 10 mujeres padecieron violencia psicológica o verbal (72% desestimación de opiniones y 71% insultos o maltrato); en el plano económico, al 44% de las madres no le pagaron la cuota alimentaria; y en el plano físico y sexual, el 51% experimentó agresiones físicas y un 48% sintió temor directo por su vida ante una discusión.

Respecto a la violencia digital o "ciberviolencia", puntualmente, se destacó que el 17% de los encuestados estuvo expuesto a deepfakes. Entre ellos, el 10% dijo tener la certeza de que las imágenes que recibió fueron hechas por IA; el 6% vio imágenes pero quedó con la duda de si eran reales o hechas por IA; y un 1% señaló que las imágenes la involucran directamente a ella misma o a alguien de su entorno cercano.

El mismo estudio remarca, no obstante, que la muestra incluyó a personas mayores de 18 años, en tanto que los deepfakes íntimos proliferan principalmente en entornos escolares y adolescentes, por lo que "es altamente probable que este indicador subestime la escala real del fenómeno en la sociedad en general", puntualizaron. En cuanto a los perfiles màs afectados, remarcaron que la exposiciòn prevalece marcadamente en el segmento de 18 a 25 años (15% con certeza) y en sectores de nivel socioeconómico alto (NSE ABC1: 18%).