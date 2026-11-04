Un nuevo informe le puso cifras a un fenómeno preocupante cada vez más extendido en las aulas argentinas: la ciberviolencia. Semanas atrás, los medios se congregaron para escuchar como estudiantes del colegio Modelo de Lomas de Zamora reclamaban medidas concretas para que sus compañeritos dejaran de compartir y comercializar fotos suyas desnudas modificadas con inteligencia artificial. Antes, fueron las chicas del Nacional Buenos Aires y las del Instituto Dr. Carlos Pellegrini, de San Miguel de Tucumán. No es una sensación: los chicos pusieron "de moda" desnudar a sus compañeras, así como los incels popularizaron los discursos de odio. De acuerdo a una encuesta reciente de Fundación Huésped con Pulsar.UBA, al menos 4 de cada 10 estudiantes en el país reportaron situaciones de circulación de imágenes sin consentimiento y el 15% de los docentes presenció escenarios de generación de imágenes, audios o videos falsos mediante inteligencia artificial que involucraron a otros estudiantes o su circulación.

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"No aparece como un fenómeno marginal. Lo que vemos es una continuidad de la violencia con la nueva tecnología", subrayó a El Destape Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped. Lo que está faltando, dice, es "una reflexión previa sobre qué implica cuidar con inteligencia artificial a las compañeras". "Con las fotos vemos esa lógica de grupo de varones, de esa pertenencia, de complicidad malentendida".

Los datos surgen de un estudio más ampio por los 20 años de la Educación Sexual Integral- ahora desfinanciada-, que incluyó dos encuestas de alcance nacional, entre jóvenes escolarizados de entre 13 y 23 años: reunió 518 casos. La encuesta a docentes de nivel inicial, primario y secundario incluyó otros 629 casos.

La violencia hacia las mujeres y diversidades va mutando, mientras los incels fomentan el desprecio hacia ellas. Se alimentan en comunidad para ver cómo violentar mujeres. "El trabajo con varones sobre consentimiento y mandatos no puede esperar a que haya un caso y lo que tampoco pueden esperar las escuelas ni las familias es que la justicia penal resuelva todo", opinó en este sentido Cahn. Algunas escuelas ya convocaron a la Fundación para obtener más información sobre cómo abordar "esta cultura de armado de grupos anti mujeres", como la definió el director de Huésped.

Los chicos quieren hablar de estos temas, lo que faltan son espacios. Recursos, más bien. Las y los estudiantes manifestaron la necesidad de trabajar específicamente sobre estas cuestiones: los contenidos que promueven el odio en internet (47%), el funcionamiento de los algoritmos en las redes sociales (43%), las apuestas (42%) y el uso responsable de la inteligencia artificial (41%). De hecho, el 86% de las y los estudiantes encuestados considera que la ESI es importante y el 58% señala que lo aprendido sobre ESI les ayudó a reconocer situaciones injustas, violentas o incómodas. Entre las y los docentes, el 99% conoce la ley y el 93% dice que incorpora la ESI en sus clases.

"Cambió la escala y la facilidad porque hoy alcanza con un par de clicks para que un adolescente de 14, 15 años fabrique y haga circular una imagen falsa de una compañera. Y por eso uno de los puntos fundamentales es el puntito de la "I", la integralidad de la ESI también implica pensar cuáles son los ejes y entonces también tiene que incorporar la alfabetización/ organización digital - subrayó Cahn- Entender los algoritmos, cómo se genera y qué pasa con el tema de circular una imagen falsa. Los propios estudiantes lo piden".

De la encuesta surge también que el 42% de los docentes la incorpora estos contenidos por decisión personal, con un Estado ausente. Y la mitad de los docentes mencionan haberse formado con capacitaciones del Estado, hoy eliminadas por parte de la Secretaría de Educación de la Nación.

El proyecto de Presupuesto 2026 asigna $30 millones a la ESI, lo que representa apenas el 2 % de lo ejecutado en 2023, de acuerdo al análisis que hizo el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Equipo ELA). " En términos de resultados físicos, la partida contaba con dos indicadores clave: cantidad de docentes capacitados y cantidad de provincias asistidas. Ambos indicadores se desplomaron en 2024, pasando de 65.000 a 900 y de 24 a 6 respectivamente. En 2025, se reporta que no se planifica capacitar a ningún docente ni brindar asistencia en ninguna provincia, y en 2026 directamente desaparecen del presupuesto como metas informadas", alertaron.

Crisis en salud mental: el 36% reportó que hubo un intento de suicidio en su escuela

Las redes sociales son el escenario predilecto de quienes ejercen Bullying. El 55% de los docentes de nivel secundario reportaron situaciones de acoso, amenazas o discriminación entre estudiantes a través de redes sociales.

Y es nocivo. El 36% de los estudiantes encuestados afirmó que las redes sociales les generan malestar, angustia o ansiedad. Si bien la encuesta no permite establecer una relación causal, Cahn advirtió sobre el impacto que puede tener la continuidad de las agresiones fuera del ámbito escolar: “Cuando el hostigamiento sostenido no se corta al salir de la escuela y puede volver a circular, el daño se acumula”. En ese sentido, señaló que la violencia digital puede prolongar situaciones de acoso que no encuentran un límite al terminar la jornada escolar.

Por otra parte, el 36% de los estudiantes y el 47% de los docentes de secundaria reportaron que en sus escuelas hubo un intento de suicidio. “Son datos que obligan a mirar, obviamente, la salud mental como parte de la convivencia. Y el 72% de los estudiantes pide que se aborde”, sostuvo Cahn. Frente a este escenario, remarcó la importancia de que las instituciones educativas puedan reconocer señales de alerta, como cambios bruscos de ánimo o de conducta, aislamiento, ausentismo, caída del rendimiento escolar y modificaciones en la relación de los adolescentes con el celular.

El especialista también destacó que los jóvenes suelen recurrir primero a sus pares cuando atraviesan situaciones de malestar, mientras que los preceptores aparecen en una de cada cuatro menciones como figuras de referencia. Por eso, consideró que cumplen un papel clave en la detección temprana, aunque advirtió que necesitan contar con formación y respaldo de los equipos de orientación escolar y de salud mental para poder intervenir ante situaciones de riesgo.

Qué hacer frente a casos de violencia digital

* Preservar las pruebas: aunque resulte difícil, es importante no borrar las imágenes ni los mensajes. Se recomienda realizar capturas de pantalla y guardar los enlaces (URLs) de los perfiles, publicaciones o chats donde circula el contenido, ya que esa información puede ser clave para la investigación.

* Realizar la denuncia: las víctimas pueden acudir a una fiscalía especializada en ciberdelincuencia o, si no existe una en su localidad, a cualquier fiscalía o comisaría, que tiene la obligación de recibir la denuncia. En Argentina, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) también brinda asistencia y recibe denuncias a través de sus canales oficiales.

La Línea 144 es un servicio gratuito, confidencial y de alcance nacional en Argentina que brinda contención, orientación y asesoramiento ante situaciones de violencia por motivos de género. Funciona las 24 horas, los 365 días del año.







Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano con una crisis de salud mental puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.