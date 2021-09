Daniel Malnatti sufrió un violento robo en La Boca: "me apuntaron a la cabeza y nos sacaron todo"

El periodista de TN sufrió un violento robo en la Ciudad y acusó a menores de edad.

El periodista de TN y El Trece Daniel Malnatti sufrió un violento robo el viernes en el barrio porteño de La Boca, cuando salía de cenar con su pareja de una famosa pizzería. El ataque tuvo lugar en la puerta del local, cuando tres delincuentes los abordaron con armas de fuego y le apuntaron a la cabeza.

En diálogo con Marcelo Bonelli en El Trece y con Sergio Lapegüe en TN, Malnatti relató: “Salía con mi pareja de una pizzería en La Boca, en una avenida muy iluminada, y en segundos teníamos a tres chicos armados que me apuntaron en la cabeza y nos sacaron todo. A ella la tiraron al piso, la arrastraron y luego se escaparon corriendo, con una particularidad: esto fue a dos cuadras y media de una comisaria".

“No es la primera vez que me roban pero uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Traté de estar lo más tranquilo posible, no me moví”, continuó el periodista al tiempo que sugirió que el robo estuvo a cargo de menores de edad. “A mí me estaban apuntando y les di todo lo más rápido que pude pero eran pibes, eran chicos. Los otros dos no tenían armas, estaban lejos, y Sol (su pareja) les dijo que no les iba a dar nada porque no tenían armas y hubo forcejeo. Obviamente nadie quiere perder lo que tiene", agregó.

Más adelante, Malnatti describió la escena con la que se encontró en la comisaría cuando fue a hacer la denuncia. “Había mas gente que en la pizzería, estaba lleno de vecinos que les había ocurrido hechos de inseguridad". Para darle sustento a su testimonio, añadió: “Si le damos de comer a los chicos, es terrible lo que digo, quizás deje de pasar. Ahora hay que proteger a a la gente que está expuesta, tanto a mí que fui a comer a una pizzería como a la gente de un barrio que no tiene luz ni trabajo”.

No conforme con el móvil, el periodista también relató en la web de TN que los menores a los que acusó del robo no eran tales cuando encontró vacías sus cuentas bancarias. “Cuando abro la página me asusté más que la noche anterior. Todas mis cuentas estaban en cero. Entonces no eran unos pibitos cualquiera los que nos habían robado. ¡Altos hackers habían resultado!”, definió.