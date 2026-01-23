Son de Córdoba y descubrieron la ruta más importante del Imperio Romano en España

Un equipo de científicos de Córdoba logró un hallazgo clave para comprender cómo funcionaba la red de caminos del Imperio Romano en el sur de España. Se trata de la identificación exacta de más de un kilómetro de una antigua vía romana en el yacimiento de Mellaria, una ciudad romana ubicada en el actual municipio de Fuente Obejuna, cuya importancia estratégica comienza a revelarse con mayor claridad gracias a investigaciones recientes.

El descubrimiento se produjo en el marco de una campaña arqueológica iniciada en 2022 y profundizada durante 2024, coordinada por la Universidad de Córdoba junto al Ayuntamiento de esta ciudad. A través del uso de prospecciones aéreas y técnicas geofísicas avanzadas, los investigadores pudieron reconstruir un tramo de 1.160 metros de la calzada Corduba-Emerita. Esta vía conectaba la actual Córdoba con Mérida, capital de la provincia romana de Lusitania, en ese momento.

Los científicos que participaron de la investigación sostuvieron que este trazado organizaba el espacio urbano y, por eso, era fundamental. En Mellaria, la calzada ingresaba desde el oeste y salía hacia el este, marcando el desarrollo de áreas clave de la ciudad, entre ellas una extensa necrópolis ubicada a uno de sus lados.

Las costumbres funerarias del Imperio Romano

Por otra parte, los expertos también encontraron monumentos funerarios extendidos en alrededor de 450 metros de la vía. Cabe destacar que no se hallaron enterramientos directos, aunque sí pudieron determinar que se trataba de un espacio ceremonial destinado a homenajear a miembros destacados de la élite local.

En tanto, otro de los descubrimientos tienen que ver con reclinatorios de piedra utilizados en banquetes rituales, también otra práctica funeraria de Hispania. Estos espacios combinaban arquitectura, jardines y rituales simbólicos.

Este hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre las costumbres funerarias del Imperio Romano, sino que también confirma el papel central de Mellaria como nodo central dentro de la red romana. Los científicos consideraron estos descubrimientos como "extravagantes momumentos celebrativos".