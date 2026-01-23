Archivan la causa contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos trabajadoras por presuntas agresiones sexuales y trata de personas que trabajaron en las viviendas que posee en República Dominicana y Bahamas. A su vez, las denuncias también incluyen maltrato laboral.

Se trató de una investigación de más de 3 años y cuentan con el acompañamiento de la organización Women's Link Worldwide. Por su parte, fue elDiario.es quien hizo públicos todos los hechos denunciados por ambas mujeres.

Desde el Ministerio Público español alegaron “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y por lo tanto, “falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”. En primer lugar por haber ocurrido en los países previamente mencionados y por otro lado porque Iglesias, quien tiene actualmente 82 años, “no reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad” a pesar de que tenga propiedades inmobiliarias en dicho territorio.

De esta manera, el abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, pidió que se le tuviera por personado en las diligencias de investigación y que se archivaran por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”.

ElDiario.es publicó el comienzo de su investigación el pasado 12 de enero, aunque la Fiscalía investigaba el caso desde comienzos de mes. Además del delito de trata, la denuncia atribuía a Iglesias varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales conforme al Código Penal vigente en 2021.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la decisión “no es recurrible”. En la resolución, el Ministerio Fiscal explica a las denunciantes que la vía que deben de seguir ahora, si así lo consideran, es la de “reproducir su denuncia ante los órganos judiciales”.

La Fiscalía recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo”. De la misma manera, también remarcó que aunque el delito de trata “no tiene fronteras, sí necesita que las víctimas sean nacionales o residan en el país”. En este caso, las dos denunciantes son extranjeras.

Las denunciantes

Las dos antiguas trabajadoras que hicieron la denuncia fueron una empleada del hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para el cantante durante 2021 en sus viviendas en República Dominica y Bahamas. Las víctimas aseguran haber sufrido “tocamientos, insultos y humillaciones” durante su jornada laboral. Así se lo relataron a elDiario.es, en una investigación realizada en colaboración con Univisión. La más joven tenía entonces 22 años, e Iglesias, 77.

Tras el impacto mediático de la investigación, el cantante negó todas las acusaciones a través de su cuenta de Instagram. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me generan una gran tristeza”, escribió.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", sentenció hace una semana.