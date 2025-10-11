Cuenta DNI y los descuentos que hay este sábado 11 y domingo 12 de octubre 2025 con 20% en supermercados y 40% en ferias

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Cuenta DNI es una de las herramientas de consumo más usadas en la provincia de Buenos Aires, con más de 8 millones de personas que la eligen para pagar y aprovechar los descuentos. Este octubre de 2025, el Banco Provincia vuelve a lanzar un paquete de beneficios que apuntan tanto al ahorro cotidiano como a fechas clave en el calendario.

Las promociones de Cuenta DNI son un termómetro de bolsillo para medir el impacto de la inflación en la vida diaria. Octubre suma rebajas especiales para el Día de la Madre, además de descuentos en carnicerías, supermercados y comercios esenciales.

Todos los descuentos de este sábado 11 y domingo 12 de octubre 2025

Cuenta DNI ofrece grandes posibilidades.

Carnicerías, granjas y pescaderías: este sábado 11 de octubre, Banco Provincia lanza una promoción especial del 35 % de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. El límite de reintegro es de $6.000 por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Changomás: 20 % de descuento todos los jueves, viernes y sábados. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. De esta manera, el descuento aplica en este sentido el sábado 11 de octubre.

Supermercado Toledo: 20 % de rebaja los miércoles, sábados y domingos. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Universidades: Los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 por semana por persona.

Ferias y mercados bonaerenses: durante todos los días del mes, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de ahorro. Este beneficio está pensado para compras de alimentos frescos y productos regionales. El tope de devolución es de $6.000 por semana y por persona.

Aprovechá hasta 3 cuotas sin interés: adherí tus tarjetas de crédito y pagá, desde la app, mediante QR. Beneficio exclusivo para compras realizadas únicamente mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI, en los comercios adheridos. Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros Alimentos, Carnicerías, granjas y pescaderías y Grandes cadenas de supermercados. El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Día de la Madre: 30% de descuento en gastronomía