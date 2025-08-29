Cuenta DNI: qué descuento hay este viernes 29 de agosto 2025

Este viernes, el último de agosto, Cuenta DNI lanza una nueva tanda de descuentos en supermercados, ferias y garrafas.

En medio de un contexto donde cada peso cuenta, los beneficios de Cuenta DNI son uno de los principales aliados del bolsillo bonaerense. Este viernes, el último de agosto, la billetera digital del Banco Provincia ofrece una nueva tanda de descuentos en supermercados, ferias y garrafas.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes

Comercios y supermercados: hasta 20% de ahorro en productos básicos

Uno de los puntos fuertes del viernes es la posibilidad de ahorrar un 20% en todos los supermercados ChangoMás, que participan con descuentos los días jueves, viernes y sábados. A eso se suma una rebaja del 20% en comercios minoristas adheridos, como almacenes, verdulerías y carnicerías.

La modalidad es simple: se paga con la billetera digital Cuenta DNI, sin necesidad de tarjetas físicas, y el reintegro aparece en los días posteriores. Estas promociones son las más utilizadas de la plataforma, sobre todo en zonas del conurbano y del interior bonaerense.

Cuenta DNI.

Ferias y garrafa social

El descuento más alto del día se aplica en ferias, mercados populares y entidades educativas, con un 40% de rebaja. También hay 40% en la compra de garrafas sociales, una ayuda clave en pleno invierno.

Cuotas sin interés

Además de los descuentos puntuales, la billetera digital del Banco Provincia mantiene tres cuotas sin interés todos los días en comercios adheridos para quienes paguen con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de agosto 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados y tiendas de cercanía.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos: